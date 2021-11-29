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Глава Twitter Джек Дорси уйдёт в отставку

Джек Дорси

Глава компании Twitter Джек Дорси уйдет в отставку с поста генерального директора, сообщила американская телекомпания CNBС.

Reuters со ссылкой на собственные источники подтвердило информацию. По данным агентства, совет директоров готовился к этому решению с прошлого года и согласовал с Дорси кандидатуру преемника.

Джек Дорси возглавляет не только Twitter, но компанию по обработке электронных платежей Square. В 2020 году Пол Сингер – основатель компании по управлению инвестициями Elliott Management – заявил, что Дорси не должен возглавлять Twitter и Square одновременно и ему следует отойти от руководства одной из компаний.

На фоне новостей об отставке Дорси акции Twitter выросли более чем на 11%, превысив отметку 52 доллара за бумагу.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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