Глава военной разведки Украины: нам будет тяжело, но без Армагеддона

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Украинской службе Би-би-си спрогнозировал тяжёлую ситуацию для страны в середине мая – начале июня. При этом, по его словам, обстоятельства не приведут к катастрофе.

"Нас ждет достаточно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже надо понимать. Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут", – сказал глава украинской разведки.

Буданов уточнил, что его прогноз касается в целом Украины, а не только ситуации на фронте.

В публикации Би-би-си отмечается, что Кирилл Буданов – самый публичный в истории Украины руководитель военной разведки. Также говорится, что он регулярно даёт интервью журналистам и появляется на публичных мероприятиях, высказывая оптимистичные прогнозы для Украины. Редакция напоминает в том числе о его словах о том, что активные боевые действия закончатся к концу 2022 года, а ВСУ скоро будут в Крыму.

Ни об одном из этих прогнозов руководитель ГУР не сожалеет, а тот факт, что они не сбылись, объясняет изменением обстоятельств: "Это прогнозы реального времени. Если что-то происходит немного иначе – извините, это вносит свои коррективы", – цитирует Буданова Би-би-си.