Глава военной разведки Украины: нам будет тяжело, но без Армагеддона

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Украинской службе Би-би-си спрогнозировал тяжёлую ситуацию для страны в середине мая – начале июня. При этом, по его словам, обстоятельства не приведут к катастрофе.
"Нас ждет достаточно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже надо понимать. Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут", – сказал глава украинской разведки.
Буданов уточнил, что его прогноз касается в целом Украины, а не только ситуации на фронте.
В публикации Би-би-си отмечается, что Кирилл Буданов – самый публичный в истории Украины руководитель военной разведки. Также говорится, что он регулярно даёт интервью журналистам и появляется на публичных мероприятиях, высказывая оптимистичные прогнозы для Украины. Редакция напоминает в том числе о его словах о том, что активные боевые действия закончатся к концу 2022 года, а ВСУ скоро будут в Крыму.
Ни об одном из этих прогнозов руководитель ГУР не сожалеет, а тот факт, что они не сбылись, объясняет изменением обстоятельств: "Это прогнозы реального времени. Если что-то происходит немного иначе – извините, это вносит свои коррективы", – цитирует Буданова Би-би-си.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил в недавнем интервью NBC, что у ВСУ есть шанс перехватить инициативу на фронте, если Киев получит необходимые ему системы вооружений. Украинский лидер заявил об этом, после того как Палата представителей Конгресса США 20 апреля одобрила пакет помощи Украине в размере 60 миллиардов 800 миллионов долларов.
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