Главе компании по продаже топлива дали 12,5 лет по делу о госизмене

Суд в Твери приговорил гендиректора компании по продаже топлива Сергея Кабанова к 12,5 годам колонии по обвинению в госизмене. На карточку его дела обратила внимание "Медиазона".

Информацию о сроке подтвердил сам Кабанов в переписке с россиянкой, живущей во Франции, и отец бизнесмена.

Кабанова арестовали в Москве в 2021 году. В чём именно его обвиняли, неизвестно. Сам Кабанов в общих чертах говорил, что дело связано с его деятельностью "в сфере разработок аэрокосмической промышленности" и отношениями с США. Обвинение в госизмене он сравнил с "мыльным пузырём".

Кабанов родился в 1990 году, до ареста был гендиректором тверской торговой компании, занимавшейся торговлей топливом. По статье о госизмене ему грозило от 12 до 20 лет лишения свободы.