Главком ВСУ подтвердил удар РФ по награждаемым украинским военным

Главком Вооружённых сил Украины Александр Сырский подтвердил ракетный удар России по украинским военным, которые собрались на полигоне в Днепропетровской области 1 ноября. По его словам, российские военные могли получить данные о мероприятии в результате взлома чата, в котором общались солдаты ВСУ.

По данным следствия, вопреки запрету Генерального штаба, командование 1 ноября собрало более 100 военных для проведения торжественной церемонии награждения на полигоне в Самаровском районе Днепропетровской области, в которой идут бои. По данным следствия, в тот день российские военные "атаковали Днепропетровскую область двумя баллистическими ракетами, вероятно, типа "Искандер", и несколькими ударными беспилотниками".

На следующий день, 2 ноября, группировка войск "Восток" сообщила, что в результате российского удара области погибли и были ранены несколько военнослужащих Вооружённых сил Украины. Один из военных ВСУ затем рассказал изданию "Суспильне", что потери ВСУ составили 8 погибших и 40 раненых, а еще шесть военных числятся пропавшими без вести. Офис генпрокурора позже сообщил о гибели 12 военнослужащих и семи гражданских лиц.

8 ноября Государственное бюро расследований сообщило о возбуждении уголовного дела против командира батальона, который собрал военных на награждение. В этот же день Центральный районный суд Днепра заключил военного под стражу без права внесения залога.

Сырский сказал, что трагедию обсудили с командирами корпусов, и он надеется, что принятые дисциплинарные решения помогут избежать риска повторения подобных ситуаций. Он также сказал в комментарии ТСН, что российская сторона могла узнать место мероприятия украинских военных в Днепропетровской области, взломав групповой чат, где они обсуждали мероприятие.

Это не первый удар России по полигонам украинских военных, который привел к гибели солдат, отмечает "Настоящее Время".