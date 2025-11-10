Ссылки для упрощенного доступа

Главком ВСУ подтвердил удар РФ по награждаемым украинским военным

Александр Сырский
Александр Сырский
Главком Вооружённых сил Украины Александр Сырский подтвердил ракетный удар России по украинским военным, которые собрались на полигоне в Днепропетровской области 1 ноября. По его словам, российские военные могли получить данные о мероприятии в результате взлома чата, в котором общались солдаты ВСУ.

По данным следствия, вопреки запрету Генерального штаба, командование 1 ноября собрало более 100 военных для проведения торжественной церемонии награждения на полигоне в Самаровском районе Днепропетровской области, в которой идут бои. По данным следствия, в тот день российские военные "атаковали Днепропетровскую область двумя баллистическими ракетами, вероятно, типа "Искандер", и несколькими ударными беспилотниками".

На следующий день, 2 ноября, группировка войск "Восток" сообщила, что в результате российского удара области погибли и были ранены несколько военнослужащих Вооружённых сил Украины. Один из военных ВСУ затем рассказал изданию "Суспильне", что потери ВСУ составили 8 погибших и 40 раненых, а еще шесть военных числятся пропавшими без вести. Офис генпрокурора позже сообщил о гибели 12 военнослужащих и семи гражданских лиц.

8 ноября Государственное бюро расследований сообщило о возбуждении уголовного дела против командира батальона, который собрал военных на награждение. В этот же день Центральный районный суд Днепра заключил военного под стражу без права внесения залога.

Сырский сказал, что трагедию обсудили с командирами корпусов, и он надеется, что принятые дисциплинарные решения помогут избежать риска повторения подобных ситуаций. Он также сказал в комментарии ТСН, что российская сторона могла узнать место мероприятия украинских военных в Днепропетровской области, взломав групповой чат, где они обсуждали мероприятие.

Это не первый удар России по полигонам украинских военных, который привел к гибели солдат, отмечает "Настоящее Время".

  • 29 июля 2025 года российская армия нанесла удар ракетой "Искандер" с кассетным боеприпасом по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ, который, по данным украинских и российских СМИ, находился в селе Гончаровское в Черниговской области. Жертвами удара стали три человека, еще 18 получили ранения.
  • 4 июня российские войска нанесли ракетный удар по военному полигону ВСУ в Полтавской области.
  • 1 июня в результате ракетного обстрела полигона в Днепропетровской области погибли 12 украинских военнослужащих, более 60 получили ранения. После этого командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Михаил Драпатый подал в отставку.
  • В мае 2025 российские военные ударили по военному полигону в Сумской области, когда на нем проходили учения. Погибли шесть человек, еще более десяти пострадали.
ВСУ теряют Покровск и Мирноград
ВСУ теряют Покровск и Мирноград

ВСУ теряют Покровск и Мирноград

Украина посылает подкрепление


