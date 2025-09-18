Главного редактора Baza Трифонова отпустили из СИЗО

Главрного редактора издания Baza Глеба Трифонова и его продюсера Татьяну Лукьянову освободили из СИЗО под домашний арест. Решение принял в четверг Замоскворецкий суд Москвы. Ходатайство о смягчении меры пресечения подало следствие, отмечает Baza.

Трифонов и Лукьянова были арестованы в июле. Их подозревают в даче взяток полицейским - утверждается, что сотрудники Baza, телеграм-канала, нередко публикующего оперативную информацию о преступлениях, покупали сводки у сотрудников силовых структур. Трифонову вменили три эпизода дачи взяток. Вину он отрицал.

По делу были арестованы также трое полицейских, о смягчении им меры пресечения не сообщалось.

Главный редактор Baza Глеб Трифонов был задержан утром 22 июля, в его квартире прошёл обыск. Ему угрожали избиением, сообщило издание, полицейские требовали от него дать им доступ к телефону. К нему допустили адвоката только через 14 часов после задержания. Поздно вечером в среду Замоскворецкий суд аркестовал на два месяца ещё одну подозреваемую по делу, сотрудницу Baza Татьяну Лукьянову.

"База" запущена в 2019 году, издание специализируется на оперативной хронике, большая часть его материалов основана на анонимных источниках в силовых структурах. Редакция выпускает материалы в телеграм-канале, на него подписаны 1,6 миллиона аккаунтов.