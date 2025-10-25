Главой Ирландии избрана политик левых взглядов Кэтрин Коннолли

На выборах президента Ирландии победу одержала Кэтрин Коннолли, политик левых взглядов, выдвигавшаяся как независимый кандидат. Окончательные итоги голосования ещё не подведены, однако, по предварительным данным, Коннолли почти в два раза опережает свою единственную соперницу, кандидата от правящей партии "Фине Гэл" Хизер Хэмфрис.

По предварительным данным, Коннолли получает более 60% голосов, а Хэмфрис менее 30%. Остальные голоса были поданы за снявшегося с выборов Джима Гэвиса, более 10% избирателей испортили свои бюллетени - как правило, это люди правых взглядов, недовольные ситуацией с миграцией в стране и не нашедшие приемлемого для себя кандидата

68-летнюю Коннолли поддержала на выборах коалиция из семи оппозиционных партий во главе с крупнейшей левой силой "Шинн Фейн". Комментаторы отмечают, что она по ряду вопросов придерживается намного более левых взглядов, чем мэйнстрим европейской политики. Помимо прочего, она критикует планы перевооружения ЕС, военную помощь Украине, выступает с резкой критикой США, НАТО, а также Израиля в связи с войной в Газе.



Президент в Ирландии исполняет прежде всего церемониальные функции и не влияет на политику правительства. Глава кабинета Михол Мартин поздравил Коннолли с победой и выразил готовность сотрудничать с ней.



