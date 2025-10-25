Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Главой Ирландии избрана политик левых взглядов Кэтрин Коннолли

Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

На выборах президента Ирландии победу одержала Кэтрин Коннолли, политик левых взглядов, выдвигавшаяся как независимый кандидат. Окончательные итоги голосования ещё не подведены, однако, по предварительным данным, Коннолли почти в два раза опережает свою единственную соперницу, кандидата от правящей партии "Фине Гэл" Хизер Хэмфрис.

По предварительным данным, Коннолли получает более 60% голосов, а Хэмфрис менее 30%. Остальные голоса были поданы за снявшегося с выборов Джима Гэвиса, более 10% избирателей испортили свои бюллетени - как правило, это люди правых взглядов, недовольные ситуацией с миграцией в стране и не нашедшие приемлемого для себя кандидата

68-летнюю Коннолли поддержала на выборах коалиция из семи оппозиционных партий во главе с крупнейшей левой силой "Шинн Фейн". Комментаторы отмечают, что она по ряду вопросов придерживается намного более левых взглядов, чем мэйнстрим европейской политики. Помимо прочего, она критикует планы перевооружения ЕС, военную помощь Украине, выступает с резкой критикой США, НАТО, а также Израиля в связи с войной в Газе.

Президент в Ирландии исполняет прежде всего церемониальные функции и не влияет на политику правительства. Глава кабинета Михол Мартин поздравил Коннолли с победой и выразил готовность сотрудничать с ней.


Обстрел Харькова и Киева
Embed
Обстрел Харькова и Киева

No media source currently available

0:00 0:19:07 0:00

Обстрел Харькова и Киева

Переговоры Путина и Трампа отложены


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG