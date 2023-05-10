Главреда "Новой Газеты - Европа" оштрафовали на 30 тысяч рублей

Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей главного редактора "Новой Газеты - Европа" Кирилла Мартынова. Суд признал его виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Мартынов оставил комментарий в соцсети под постом бывшего однокурсника и не снабдил его пометкой, что государство признало его иностранным агентом, как того требует закон.

Бывший однокурсник Мартынова написал во ВКонтакте, что хочет, чтобы Мартынов сидел в тюрьме. Мартынов оставил комментарий: "А о чём мечтают ваши однокурсники?"

Адвокаты Мартынова в суде просили признать правонарушение малозначительным, поскольку комментарий состоял только из шести слов, его прочли 30 человек.

"Привлечение к ответственности будет несправедливым и приведет к нарушению права на свободу слова", заявила сторона защиты. Однако представитель Роскомнадзора ответил, что любое сообщение "даже из одного слова", оставленное иноагентом, должно маркироваться: "Это нарушение не имеет признаков малозначительности и может привести к нарушению прав человека и гражданина".