Главу Сахаровского центра оштрафовали на три миллиона рублей

Cуд в Москве оштрафовал главу Сахаровского центра Сергея Лукашевского на три миллиона рублей по десяти протоколам о нарушении закона об "иноагентах". Об этом сообщает "Медиазона".

Все десять протоколов были составлены по административной статье о непредоставлении отчета о деятельности "иноагента". По каждому из них Лукашевский был оштрафован на 300 тысяч рублей. Суд вынес решение ещё 20 января. По словам Лукашевского, он и его адвокаты не присутствали на заседании, так как им не сообщили им о его проведении.

В конце декабря прошлого года суд в Москве оштрафовал Сахаровский центр на пять миллионов рублей за публикацию десяти видеороликов без плашки о статусе "иноагента": по 500 тысяч рублей за каждый.

24 января департамент городского имущества Москвы известил Сахаровский центр о прекращении договоров аренды на все помещения. Центр лишится основного здания, выставочного зала и квартиры в доме на Земляном валу. Причиной выселения стали поправки к закону об "иностранных агентах", вступившие в силу 1 декабря, согласно которым "иноагенты" не должны получать никакой государственной поддержки. Все помещения Сахаровского центра находились в безвозмездной аренде от города.

Евросоюз осудил такие действия российских властей и назвал их "чёрным днём" для российского гражданского общества и "новой низшей точкой в уничтожении Кремлём прав и свобод российских граждан".