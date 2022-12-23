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Сахаровский центр оштрафовали на 5 млн рублей по статье об иноагентах

Андрей Сахаров

Суд в Москве оштрафовал Сахаровский центр за публикацию десяти видеороликов без плашки о статусе иноагента: по 500 тысяч рублей за каждый.

Это максимально возможный штраф по статье об иноагентах. Видео были выложены на ютьюб-канале "О стране и мире", принадлежащем Сахаровскому центру. Сейчас они удалены.

Представителя организации при вынесении решения не было. Суд отказался переносить заседание. Сахаровский центр должен выплатить штраф в течение 60 дней.

  • Сахаровский центр был открыт в Москве в 1996 году для сохранения наследия академика Андрея Сахарова – известного советского физика, одного из создателей водородной бомбы, диссидента и правозащитника. За свою историю центр неоднократно сталкивался с противодействием властей, а в декабре 2014 года его внесли в реестр иностранных агентов.
  • Юрист Павел Чиков подсчитал, что в 2022 году в Москве ликвидировали пять правозащитных организаций. Сейчас Минюст требует закрыть ещё одну – Московскую Хельсинкскую группу.

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