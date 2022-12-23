Сахаровский центр оштрафовали на 5 млн рублей по статье об иноагентах

Суд в Москве оштрафовал Сахаровский центр за публикацию десяти видеороликов без плашки о статусе иноагента: по 500 тысяч рублей за каждый.

Это максимально возможный штраф по статье об иноагентах. Видео были выложены на ютьюб-канале "О стране и мире", принадлежащем Сахаровскому центру. Сейчас они удалены.

Представителя организации при вынесении решения не было. Суд отказался переносить заседание. Сахаровский центр должен выплатить штраф в течение 60 дней.