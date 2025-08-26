Главу "Совета матерей и жён" приговорили к исправработам

Куйбышевский суд Самары 26 августа приговорил к году и семи месяцам исправительных работ основательницу "Совета матерей и жён" Ольгу Цуканову. Её признали виновной в неисполнении обязанностей "иностранного агента", сообщает "Настоящее Время".

Как сообщается в группе поддержки Цукановой, с учётом времени, которое она провела СИЗО, срок исправительных работ составит лишь один месяц. Её освободили в зале суда, опубликовано видео первых минут после освобождения.

Согласно приговору, Цукановой также запретили администрировать интернет-ресурсы в течение двух лет.

"Первый отдел" отмечает, что речь идёт о первом приговоре по статье о неисполнении обязанностей "иноагента", вынесенном очно. Ранее по этой статье осуждали только тех, кто живёт за пределами России, и приговоры выносились заочно.

"Совет матерей и жён военнослужащих" – неформальное общественное движение. Оно было создано в России после того, как власти осенью 2022 года начали мобилизацию на войну в Украине. Большинство его участниц – родственницы мобилизованных россиян или солдат срочной службы. Многие из них были связаны с "Общенародным Союзом возрождения России" Светланы Лады-Русь (Пеуновой), сторонницы конспирологических теорий, которая критикует власти России. Женщины заявляли, что мобилизованных отправляют на передовую в Украину без подготовки и снаряжения и требовали не направлять срочников в зону боевых действий, а мобилизованных – на передовую. Они также много месяцев добивались встречи с Владимиром Путиным. Участницы организации также требовали начала мирных переговоров между Россией и Украиной.

"Совет матерей и жён" и саму Цуканову признали в России "иностранными агентами" 26 мая 2023 года. После этого объединение объявило о прекращении своей деятельности.

В январе 2025 года Цуканову объявили в розыск в России по уголовному делу о неисполнении обязаннотей "иноагента". 27 февраля её задержали в Самаре после того, как она сама пришла в местный Следственный комитет, чтобы сообщить следователям, что не скрывается. Её отправили в СИЗО.