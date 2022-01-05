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Главы Госдепартамента США и МИД ФРГ обсудили Россию, Украину и СП-2

Анналеной Бербок и Энтони Блинкен на встрече в Вашингтоне, 5 января 2022 года

Действия России в отношении Украины – немедленный и неотложный вызов всему миру и стабильности в Европе. Об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен после переговоров с главой МИД Германии Анналеной Бербок в Вашингтоне.

По словам Блинкена, в ходе встречи стороны также обсудили статус газопровода "Северный поток – 2" из России в Германию по дну Балтийского моря. Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон и Берлин готовы работать совместно, чтобы помешать Москве использовать энергоресурсы для давления на другие страны.

В свою очередь Бербок отметила, что вероятная агрессия Кремля в отношении суверенитета Украины, будет иметь серьезные последствия.

Осенью прошлого года СМИ со ссылкой на данные разведки сообщили о концентрации российских войск на границе с Укриной. США и страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления ортверг и потребовал от США и НАТО гарантий безпасности - в частности не расширять НАТО на восток и включать в союз новых членов бывших советских республик. Переговоры России, США и НАТО о гарантиях безопасности намечены на следующую неделю.

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