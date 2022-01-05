Холодная война вернулась. Блогеры о совместном заявлении ядерных держав

Пять государств, в чьем арсенале есть ядерное оружие, выступили 3 января с совместным заявлением о недопустимости ядерной войны. То, что Россия декларировала намерение не пугать Запад ядерными боеголовками, порадовало комментаторов и в "либеральном", и в "патриотическом" лагере.

Глеб Морев

Похоже, психотерапевтия Путина началась. В принципе, хороший сигнал

Дмитрий Михайлин

В принципе, год начинается хорошо. Россия, Китай, Великобритания, США и Франция - пять главных ядерных держав - приняли совместное заявление о недопустимости ядерной войны и о том, что ядерные боезаряды не нацелены ни друг на друга, ни на кого-либо еще.

Это, конечно, странновато в 2022 году - принимать примерно сотый документ про "солнечному миру да-да-да, ядерному взрыву нет-нет-нет", но лучше пусть так, чем наоборот.

А самое главное - декларация против ядерной войны - это одновременно и декларация против НЕядерной войны между ядерными странами, потому что одна легко перерастает в другую. И, конечно, это удачный ход в шахматной партии с российскими инициативами по безопасности.

Расслабляться рано, но тенденция - хорошая.

И, кстати, прекрасный повод выпить за миру - мир.

Кирилл Шулика

Ура! Ядерной войны не будет.

А вот не доходить до Киева все равно никто не обещал.

Но вообще, конечно, символично, что появилась необходимость выпускать заявление о том, что ядерной войны не будет.

Часть комментаторов декларациям не верит или напоминает, что в мире есть и другие страны с ядерным арсеналом, которые к заявлению не присоединились.

Максим Дбар

Россия, Британия, США, Китай и Франция выступили с совместным заявлением о недопущении ядерной войны

Не очень понятно, к кому обращено это заявление. В общем-то всерьез начать ядерную войну только эта пятерка и может. И если все против войны, то заявление не нужно. А если нужно, то кто-то из пятерки [лукавит]

Иван Яковина

Лидеры КНР, РФ, Британии, США и Франции выступили с совместным заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.

«Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана»

****

Похоже, затевают что-то.

Леонид Гозман

Заявление пяти ядерных держав о недопустимости ядерной войны не успокаивает, а пугает. По своей бессмысленности оно напоминает процедуры изгнания злых духов. Но злых духов изгоняют, когда думают, что они уже здесь, вселились. Заявление означает, что ядерные державы видят, что война на пороге, но не знают, как ее остановить.

МИД РФ заявил, что совместное заявление инициировала Россия - и это о многом говорит, считают некоторые комментаторы.

Станислав Белковский

Рубрика "Что и требовалось доказать". Вот это и предложил Владимир Путин своему США-коллеге Джозефу Байдену в позднем разговоре 30 декабря 2021.

Урегулирование Карибского кризиса наших дней таки началось

Урегулирование Карибского кризиса наших дней таки началось / стартовало. Четырёхчастная мораль басни такова. 1. Страны - члены Совета безопасности ООН спасли мир от ядерной войны (которая никем из них не планировалась, но это другой вопрос). 2. "Можем же, когда захотим". Типа стремление к миру сильнее политических, ценностных и ментальных противоречий и разногласий. 3. ООН и СБ ООН должны стать (или оставаться, смотря какой глагол кому покажется более точным) главным и единственным инструментом решения ключевых вопросов мироздания. 4. Ядерное оружие - по-прежнему ключевой критерий могущества и влияния государства. XX век - продолжается, он никак не закончится. Как и Ялтинско-Потсдамский мир, зацементированный средствами массового уничтожения людей. Так что сам факт декларации / заявления можно считать локальным успехом В. В. Путина. P. S. Почему бы, действительно, в такой благостно-архаичной атмосфере Ялтинско-Потсдамского мира не сплавить эту надоедалу Украину?

Дмитрий Колезев

Новогоднее желание может сбыться и тебя снова возьмут в клуб мировых лидеров

В МИД РФ сказали, что заявление готовилось по их инициативе. И Владимир Путин наверняка доволен: он давно мечтает, что мир вернется к тому, чтобы им управляли победители во Второй мировой войне, среди которых и Россия как преемница СССР. Из G8 Россию выперли, но в P5 (постоянные члены Совбеза ООН) она остается. И если перед Новым годом грозно пострелять «Цирконами» в воздух, то новогоднее желание может сбыться и тебя снова возьмут в клуб мировых лидеров. Как минимум чтобы ты дал публичное обещание не устраивать ядерный Армагеддон.

Владимир Цыбульский

Никак не привыкнешь к этому сверхлицемерию. Разогнать гонку вооружений, внести в оборонную доктрину применение ядерного оружия против обычного, открыто, напоказ заниматься ядерным шантажом и выкладывать на сайте МИДа письмо ядерных держав о невозможности победить в ядерной войне, подчеркивая свою в том заслугу... Это какая-то "жадность к злодейству", как говорила леди Снируэл в "Школе злословия"...

Михаил Шнейдер

Минск поддержал заявление пяти стран о недопустимости ядерной войны.

Ждем реакции Каракаса и Дамаска!

О том, что декларация не исключает возможности войны с Украиной, пишет и украинская журналистка, политтехнолог Олеся Яхно:

Все это, конечно, хорошо. Только такое заявление - немного из 20 столетия. В том смысле, что в 21 столетии войны носят характер гибридных спецопераций. Кроме того, и это главное, аннексировав Крым в 2014 году и развязав войну на Донбассе, Россия нарушила главный поствоенный принцип мировой системы (после Второй Мировой войны) - когда крупные страны с ядерным статусом выполняли функцию гарантов безопасности. Переход РФ к статусу субъекта агрессии показал, что международное право не работает, и прямо наоборот - послужило поводом для мнения, что только ядерный статус может быть гарантией.

Ассоциации с "политтехнологиями ХХ века" возникли у многих.

Методичка

Страны «ядерной пятерки» выпустили совместное заявление о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Документ опубликован на сайте Кремля и был подготовлен по российской инициативе.

Замени слово «российский» на «советский», а сайт на «газета «Правда»

В принципе, замени слово «российский» на «советский», а сайт на «газета «Правда» – и перед нами готовый сюжет из 1962, 68, 75 года. Ядерный аргумент на то и ядерный, что он же и последний. И даже в эпоху Айфона №13 мир понимает сигналы времён Chanel №5. Чем проще сообщение, тем меньше потребность в переводчиках. Зато теперь понятно.

Проблема в том, что если с «менеджментом войны» всё более-менее понятно, то с «управлением разрядкой» всё не так просто. Точнее сказать, мало кто представляет, как проводить созидательный вектор в многополярном мире. Это вам не встреча инвесторов с талибами – тут думать надо.

Главное, чтобы паузы слишком не затягивались. Некоторых затишье только провоцирует на «оригинальные решения». Так ненароком можно и до судного дня. Так что лучше тихо-мирно. Без резких движений. Руки так, чтобы мы их видели.

Остап Кармоди

"Лидеры России, Китая, Великобритании, Франции и США выступили с совместным заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием"

Вот мы снова и встретились, бабушка Холодная война.

Но какое же это, черт возьми, тёплое ламповое ощущение, быть на этот раз с другой стороны Железного занавеса.

Кто ещё там, пролезайте к нам, пока он не совсем опустился.

Миротворческими инициативами России пока не впечатлены финны: президент и премьер-министр Финляндии в новогодних обращениях к гражданам подчеркнули, что их страна сохраняет за собой право подать заявку на вступление в НАТО. Комментаторы отмечают, что чем больше Владимир Путин настаивает на нерасширении границ НАТО на восток, тем больше он делает для того, чтобы эти границы расширялись.

Сергей Медведев

Еще один крупный успех внешней политики России. Путин на глазах возрождает НАТО.

Владимир Серебровский

Загнать Финляндию (и Швецию заодно) в НАТО — главная цель и даже сверхзадача российской дипломатии и пропаганды.

(Когда говорят о десоветизации, постоянно имеют в виду какие-то сложные и чисто символические вещи (вплоть до безумного предложения прославлять Власова и РОА), хоть реальная десоветизация выглядит именно так — уничтожение тех вещей, в которых народ был вполне согласен с официальными лозунгами, начиная с «Лишь бы не было войны».)

Алексей Макаркин

В заявлениях финляндских политиков главное – неприятие «финляндизации», о которой сейчас снова заговорили в России, правда, применительно к Украине. Для немалой части российского экспертного сообщества «финляндизация» - это неплохой прецедент. Страна сохранила независимость, политическую демократию и рыночную экономику, да и еще и выстроила выгодные экономические отношения с СССР. И все это в обмен на некоторые формальные и неформальные ограничения суверенитета, которые к тому же со временем уменьшались. В Финляндии эта тема воспринимается иначе – там помнят, как при Сталине страна была вынуждена отказаться от плана Маршалла, при Хрущеве СССР влиял на состав правительства страны, а при Брежневе Финляндия не могла вступить в Европейское экономическое сообщество. И поэтому когда современная Россия дает понять, что она может влиять на вопрос о вступлении в НАТО других стран, то следует предсказуемо негативная реакция. Ведь Финляндия — тоже сосед России, как и Украина, и Грузия — и она не хотела бы даже частичной реставрации советских практик в отношении своей внешней политики.

Сергей Пархоменко

"Финляндия сохраняет за собой возможность подачи заявки на вступление в НАТО. Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин, передает телеканал Yle.

"Мы сохраняем возможность подать заявку на вступление в НАТО. Мы должны дорожить этой свободой выбора и сохранять ее, потому что она касается права каждой страны принимать собственные решения в области безопасности", — подчеркнула она.

По словам Марин, Финляндия активизирует оборонное сотрудничество с ЕС..." - пишет РБК.

Соловьев это комментирует, как оплачено:

"Финляндия заговорила о возможности вступления в НАТО. Вот и вся цена заверениям в вечной дружбе и расплата за желание советского руководства «сделать жест доброй воли»..."

Нет, деточка. Это цена не "заверениям в вечной дружбе".

Это на самом деле цена безмозглой агрессивности твоего хозяина и вас, его бесчисленных холуев. Цена вашему презрению к закону и к обязательствам, которые вы вместе с хозяином на себя брали. Цена вашему гопничеству и наглой развязности ваших грязных языков. Вашей манере бычить и бешено вращать глазами.

Вот чему это цена. Получайте. Огребайте. И ещё вам такого будет много.

Андрей Десницкий

Вот ещё повстают с колен, попугают мир ядерной войной - и в НАТО запросятся Азербайджан и Казахстан.

Не шучу.

Воспоминаниями о другом мероприятии, на котором зашла речь о расширении НАТО, делится политолог и журналист Сергей Медведев:

Вынесу из комментариев забавную историю. Я уехал кататься на лыжах в Норвегию, опубликовал отсюда фото, и в комментах в шутку предположили, что я, в духе времени, буду договариваться с НАТО. Как ни смешно, но НАТО и лыжи в моей жизни связаны -- почти 30 лет назад я говорил про расширение НАТО на месте старта Васалоппет. Был 1994 год, уже велись переговоры о вступлении Венгрии, Польши и Чехии, Россия громко возмущалась, и меня, младшего научного сотрудника Института Европы РАН, пригласили выступить на крупнейшей в Скандинавии ежегодной конференции по вопросам безопасности Folk och Försvar, "Народ и оборона". Шведы проводят ее зимой на лыжных курортах, совмещая приятное с полезным, и в тот раз местом проведения был известный всем лыжникам Сэлен, отель Hundfjällhotellet. Я уже в те годы не особо обращал внимание на линию партии, и недолго думая, сказал, что НАТО может расширяться, исходя из своих принципов и национальных интересов стран-кандидатов, что Россия вынуждена будет это принять (так и произошло), и что она тоже должна со временем стать членом Альянса. Был шум, наутро это было во всех газетах, Караганову, который тогда был тогда зам. директора Института, пришлось объясняться в МИДе и кое-где еще).

А я в тот же день, уезжая из Сэлена, оказался на месте старта Васалоппет в 10км от этого курорта. Я еще не занимался лыжными гонками и услышал про Васалоппет впервые от моих попутчиков. Я стоял посреди пустого гигантского стартового поля, пытался представить себе сверхлюдей, который проходят на лыжах 90км, и еще не знал, что через пять лет увлекусь лыжными марафонами и год спустя, в 2000м, окажусь на этом поле сам, в первом стартовом кармане, и заеду 506м из 16 тысяч.

Прошло без малого тридцать лет. Я по-прежнему бегаю на лыжах -- и сейчас нахожусь в какой-то сотне километров от того места, с норвежской стороны границы. Кремль по-прежнему впадает в истерику при словах о расширении НАТО, и как и в 90х, вынужден будет его проглотить, если оно состоится (другой вопрос, что сама НАТО пока совершенно не собирается этого делать). И я по-прежнему считаю, что в следующем историческом эоне Россия вступит в члены НАТО, чтобы вместе противостоять исламистской и/или китайской угрозе, и мы будем по-соседски ездить в страны НАТО Норвегию, Эстонию, возможно, Финляндию, а то и в Мукачево с Бакуриани кататься на лыжах.