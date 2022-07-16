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Главы МИД Армении и Азербайджана обсудили Карабах

В зоне действия российских миротворцев, Карабах

В Тбилиси состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. Они обсудили урегулирование отношение по конфликту в Карабахе.

Как заявила по итогам переговоров азербайджанская сторона, Байрамов заявил о необходимости соблюдения договорённостей, достигнутых при посредничестве Москвы – в частности, вывода армянских войск с территории Карабаха.

Кроме того, глава МИД Азербайджана напомнил о важности выяснения судьбы четырёх тысяч азербайджанцев, пропавших без вести.

В свою очередь Мирзоян отметил, что политическое урегулирование карабахского вопроса имеет важное значение на пути к достижению мира в регионе, и заявил о важности решения гуманитарных вопросов, в том числе освобождения армянских военнопленных.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Россию в нарушении гарантий по мирным договорённостям в Карабахе. Армения не выводит войска из региона, а находящиеся там российские миротворцы этому потворствуют, заявил Алиев.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился осенью 2020 года. После 44 дней противостояния Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий.

По договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе значительную часть территории, занятой армянскими войсками в начале 90-х годов. Контроль за режимом прекращения огня был поручен российским миротворцам.

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