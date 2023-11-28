Главы МИД стран Балтии бойкотируют встречу ОБСЕ из-за делегации России

Главы внешнеполитических ведомств стран Балтии отказались от участия в заседании совета министров ОБСЕ, который пройдет в Скопье.

Министры заявили, что выступают против присутствия на встрече делегации из России, в частности главы МИД Сергея Лаврова. Министры Латвии, Литвы и Эстонии опубликовали заявление, в котором говорится, что они не хотят легитимизировать военную агрессию России своим участием.

"В последние два года мы стали свидетелями того, как одно государство – участник ОБСЕ - активно и жестоко пытается уничтожить другое. <…> ОБСЕ изначально была создана для укрепления европейской безопасности, предотвращения конфликтов и сохранения мира. Россия своими незаконными и жестокими действиями снова и снова доказывает, что она не является партнером Европы в сфере безопасности. На деле сегодня Европа нуждается в безопасности от России и против нее, а не вместе с ней", – приводит цитату из заявления "Настоящее время".

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что бойкот заседания в Скопье тремя балтийскими государствами не окажет никакого влияния на будущее ОБСЕ. Российская делегация, по словам Грушко, едет на сессию организации "с боевым настроем".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что будет бойкотировать заседание министров ОБСЕ – также из-за Лаврова. Украинская делегация будет присутствовать на уровне послов.