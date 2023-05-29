МИД Финляндии: ОБСЕ может распасться из-за Москвы и Минска

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) грозит кризис в течение ближайших шести месяцев. Такая ситуация сложилась из-за нежелания Москвы и Минска одобрить председательство Эстонии в 2024 году. Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, сообщает издание Yle.

Министр также высказал опасение, что ОБСЕ может распасться до того, как до Финляндии дойдёт очередь занять место председателя в 2025 году.

"Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации", — подчеркнул Хаависто.

По правилам ОБСЕ, ротирующийся председатель должен быть одобрен всеми 57 государствами-членами организации. Москва и Минск не одобрили кандидатуру Эстонии на пост председателя в следующем году, а Таллин не готов отказаться от своей кандидатуры.

В ноябре прошлого года Украина заявила, что будет бойкотировать заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ, пока из неё не исключат Россию. Заявление Киева прозвучало на фоне сообщений о том, что Польша не выдала российской делегации визы для участия в сессии ассамблеи. Москва в ответ заявила, что в организации боятся неудобных выступлений в ходе дискуссий.

В январе генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид отметила, что России стоит оставаться в рядах организации для сохранения переговорных каналов.

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