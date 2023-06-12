В России привлекают студотряды для восстановления "ДНР" и БАМа

Более одной тысячи студентов будут направлены этим летом участвовать в восстановлении оккупированного Мариуполя. Об этом заявила зампредседателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. Ещё более 2,5 тысяч студотрядовцев отправятся на железные дороги Байкало-Амурской магистрали.

Всего, по словам Голиковой, в этом году к студотрядам присоединятся более 200 тысяч человек. Вице-премьер отметила, что при помощи российских студотрядов уже восстановлен мемориальный комплекс "Саур-Могила" в так называемой "ДНР", а в оккупированной Луганской области российские студенты участвуют в медицинских и гуманитарных миссиях.

По утверждению Голиковой, в этом году более 35 тысяч студентов по всей стране будут бесплатно осваивать программы профессионального обучения по рабочим специальностям, что даст им возможность работать работать на объектах Росатома, Газпрома, РЖД и многих других крупных компаний.