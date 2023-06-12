Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В России привлекают студотряды для восстановления "ДНР" и БАМа

Праздник в честь Дня советской молодежи и 50-летия ВЛКСМ, 1968

Более одной тысячи студентов будут направлены этим летом участвовать в восстановлении оккупированного Мариуполя. Об этом заявила зампредседателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. Ещё более 2,5 тысяч студотрядовцев отправятся на железные дороги Байкало-Амурской магистрали.

Всего, по словам Голиковой, в этом году к студотрядам присоединятся более 200 тысяч человек. Вице-премьер отметила, что при помощи российских студотрядов уже восстановлен мемориальный комплекс "Саур-Могила" в так называемой "ДНР", а в оккупированной Луганской области российские студенты участвуют в медицинских и гуманитарных миссиях.

По утверждению Голиковой, в этом году более 35 тысяч студентов по всей стране будут бесплатно осваивать программы профессионального обучения по рабочим специальностям, что даст им возможность работать работать на объектах Росатома, Газпрома, РЖД и многих других крупных компаний.

  • Татьяна Голикова занимает пост заместителя председателя правительства России по вопросам социальной политики с 2018 года. После военного вторжения России в Украину она находится под санкциями Украины, стран Евросоюза, США, Швейцарии, Канады, Австралии и Новой Зеландии

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Катастрофа на Каховской ГЭС
Embed
Катастрофа на Каховской ГЭС

No media source currently available

0:00 0:22:52 0:00

Катастрофа на Каховской ГЭС

Четвертый день эвакуации


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG