Годовые выбросы углекислого газа достигли максимума за 122 года

Выбросы углекислого газа в 2022 году достигли максимума с 1900 года. Увеличению способствовало возобновление авиаперевозок после пандемии COVID-19 и большее использование угля как дешёвого источника энергии.

По данным Международного энергетического агентства, выбросы CO2 за год выросли на 0,9% и составили 36,8 гигатонны (одна гигатонна равна массе 200 миллионов средних слонов – стольких слонов на Земле нет).

Выбросы углекислого газа от сжигания нефти выросли на 2,5% за год, причём примерно половина этого роста пришлась на авиационный сектор.

От сжигания угля выбросы увеличились на 1,6%. Многие страны – и в Азии, и в Европе – вынужденно нарастили потребление, добычу и импорт угля из-за цен на природный газ, которые повысились после вторжения России в Украину.

Экстремальные погодные явления также способствуют увеличению выбросов углекислого газа. Засухи сокращают количество воды, необходимой для гидроэлектростанций, в жару повышается спрос на электроэнергию для охлаждения.

Пока председатель международной группы Global Carbon Project называет рост выбросов "провалом", МЭА пишет, что он "лучше, чем прогнозировалось". Благодаря использованию солнечной энергии и ветра, переходу на электромобили удалось избежать выброса ещё 550 миллионов тонн углекислого газа в атмосферу.