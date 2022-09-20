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После вторжения России в Украину Европа стала сжигать больше угля

Уголь для отапливания дома, Босния и Герцеговина, август 2022 года

После российского вторжения в Украину европейские страны вынужденно нарастили потребление, добычу и импорт угля. Из-за сжигания большего количества угля увеличатся выбросы CO2 – парникового газа, влияющего на потепление климата, которое в свою очередь приводит к учащению и усилению природных катаклизмов.

По данным аналитиков из Bank of America, с начала войны производство энергии на угольных электростанциях в Европе выросло на 25% по сравнению с уровнем прошлого года. За тот же период европейский импорт угля из Австралии, Южной Африки и Индонезии увеличился более чем в 11 раз, согласно подсчётам консалтинговой компании Coalmint.

Следуя санкциям, наложенным на Россию в ответ на её вторжение в Украину, Евросоюз отказался от российского угля, доля которого на европейском рынке составляла 45%. Увеличившиеся цены на газ и непредсказуемость российских поставок также подталкивают страны Европы к выбору угля для производства энергии. После российского вторжения в Украину о планах увеличить потребление угля объявили Германия, Чехия, Болгария, Италия и Румыния, которая также пообещала нарастить мощности по добыче угля.

Если поставки газа из России будут полностью остановлены, сжигание угля взамен приведёт к ежегодному увеличению выбросов углекислого газа на 1,3%, следует из данных энергетического аналитического центра Ember.

Европейские правительства обещают, что возвращение к углю – явление временное, хотя оно зависит от того, как долго продлится энергетический кризис. Эксперты также оптимистично ожидают, что тенденция к росту добычи угля будет наблюдаться лишь в краткосрочной и среднесрочной перспективе. "Большинство обязательств, принятых на климатическом саммите в Глазго в 2021 году, – это долгосрочные обязательства по поэтапному отказу от угля в 2030-х и 2040-х годах", – отмечает Лео Робертс из аналитического центра E3G.

  • Учёные подтвердили, что из-за глобального потепления, которое в значительной степени вызвано парниковыми газами, ливни и волны тепла учащаются и становятся интенсивнее. Летом 2022 года проливные дожди вызвали серьёзные наводнения в Австралии, Индии, Бангладеш и Китае. В то же время в некоторых регионах России, США, Японии и странах Европы установилась жара.

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