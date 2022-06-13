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Голливудский актёр Кевин Спейси предстанет перед судом за домогательства

Голливудский актер Кевин Спейси в четверг предстанет перед судом в Великобритании. Трое британцев обвиняют его в сексуальных домогательствах, один из них - также и в изнасиловании. 62-летнему Спейси вменяются четыре эпизода домогательств и один эпизод секса без согласия с молодыми людьми в конце 2000-х.

Королевская прокуратура предъявила обвинения Спейси в прошлом месяце. В четверг актер должен явиться в суд округа Вестминстер в Лондоне. Сам Спейси в интервью телеканалу ABC заявил, что не признает своей вины, и едет в Лондон, чтобы защитить себя.

Кинокарьера Спейси была фактически разрушена, когда в 2017 году актёр Энтони Рэпп заявил, что Спейси приставал к нему в Нью-Йорке в 1986 году, когда Рэппу было всего четырнадцать лет. Тогда ему начали отказывать в ролях в фильмах и сериалах, а студия MRC, снявшая с его участием сериал "Карточный домик", заставила Спейси выплатить ей около 31 миллионов долларов за моральный ущерб, который она потерпела, сняв в своем сериале актера с плохой репутацией.

Один из актеров, снимавшихся в "Карточном домике", тоже сообщил о домогательствах Спейси, но тогда прокуратура Массачуссетса закрыла дело. Также жалобы на харассмент поступали от актеров и служащих лондонского театра Old Vic, художественным руководителем которого Спейси работал с 2003 по 2015 год.

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