Гомельского священника отправили в колонию по делу об экстремизме

Областной суд в Гомеле отправил на три с половиной года в колонию усиленного режима протестантского священника Олега Лойко. Его обвинили в содействии экстремизму за передачу данных о перемещении российских военных по Беларуси мониторинговому проекту "Белорусский Гаюн".

49-летний Лойко был задержан в апреле, сообщает телеграм-канал "Христианское видение". Он вину не признал. Заседание проходило в закрытом режиме. Правозащитный центр "Весна" признал его политическим заключённым.

Как сообщает "Весна", Лойко известен успешной реабилитацией наркозависимых, его работу освещали государственные СМИ. В декабре прошлого года он был арестован на 10 суток по обвинению в экстремизме.

"Белорусский Гаюн" собирал информацию об активности российских военных в стране. У него было около 345 тысяч подписчиков. В начале февраля стало известно о взломе чат-бота, через который присылались данные в мониторинг. Проект был закрыт, против его источников в Беларуси заводят уголовные дела.