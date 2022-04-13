Google удалил приложение Сбербанка из магазина Google Play для смартфонов с операционной системой Android. Обновления также недоступны. Об этом говорится в официальном сообщении Сбербанка.

Во вторник, 12 апреля, приложение Сбербанка было удалено из App Store.

Ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет.

В начале апреля США ввели против Сбербанка полные блокирующие санкции. Причиной стало вооружённое нападение России на Украину. Ограничения предусматривают запрет сотрудничества со Сбербанком для американских компаний.

24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Из-за войны США и страны Евросоюза ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России. Прекратили работу международные платёжные системы Visa и Mastercard, платформы для перевода денег за границу и другие финансовые сервисы.