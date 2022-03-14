Госдеп США: Китай готов оказать России военную поддержку

О соответствующем российском запросе The Financial Times писала в воскресенье 13 марта. Собирается ли Китай помочь союзнику в будущем или уже оказывает военную поддержку, в документе, разосланном союзникам, не уточняется.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан планирует 14 марта обсудить этот вопрос на встрече с представителем министерства иностранных дел Китая Ян Цзечи в Риме. Салливан отметил, что предупредит китайцев, чтобы они не пытались "выручить" Россию, в том числе помогая ей справить с санкциями Запада.

"Мы видели, как Китай в основном молчаливо одобрял то, что делает Россия, отказываясь присоединиться к санкциям, обвиняя Запад и Соединенные Штаты в помощи, которую мы оказываем Украине, и заявляя, что они хотели бы видеть мирный исход, но по сути ничего не делая для его достижения", – заявил Салливан, добавив, что Китаю также могут грозить санкции в случае поддержки его союзника.

В посольстве Китая в США заявили, что им ничего не известно о запросах о помощи. Аналогичная реакция последовала от России.