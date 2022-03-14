Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Госдеп США: Китай готов оказать России военную поддержку

Китайские военные
Государственный департамент США отправил союзникам документ, в котором говорится, что Китай готов оказать России военную помощь в проведении "специальной операции" в Украине. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на американских дипломатов.

О соответствующем российском запросе The Financial Times писала в воскресенье 13 марта. Собирается ли Китай помочь союзнику в будущем или уже оказывает военную поддержку, в документе, разосланном союзникам, не уточняется.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан планирует 14 марта обсудить этот вопрос на встрече с представителем министерства иностранных дел Китая Ян Цзечи в Риме. Салливан отметил, что предупредит китайцев, чтобы они не пытались "выручить" Россию, в том числе помогая ей справить с санкциями Запада.

"Мы видели, как Китай в основном молчаливо одобрял то, что делает Россия, отказываясь присоединиться к санкциям, обвиняя Запад и Соединенные Штаты в помощи, которую мы оказываем Украине, и заявляя, что они хотели бы видеть мирный исход, но по сути ничего не делая для его достижения", – заявил Салливан, добавив, что Китаю также могут грозить санкции в случае поддержки его союзника.
В посольстве Китая в США заявили, что им ничего не известно о запросах о помощи. Аналогичная реакция последовала от России.
  • В марте 2022 года президент Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин подписали в Пекине совместное заявление, в котором их партнерство описывается как "безграничное".
  • Российское вторжение на территорию Украины всячески оправдывается в китайских СМИ. В том числе там распространяется необоснованное обвинение России, согласно которому США помогли Украине построить лаборатории по биологическому оружию.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG