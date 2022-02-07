Цена мира на грани войны

Обстановка на российско-украинской границе остается напряженной. Курс рубля и российских акций несколько стабилизировался благодаря и миротворческих заявлениям российских власти перед визитом Владимира Путина в Китай. Во время визита президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Циньпин подписали совместное заявление с критикой западных демократий. Россия подержала претензии КНР на Тайвань. КНР ничего не сообщила о признании аннексии Крыма. Подписаны новые соглашения об увеличении продаже в Китай российской нефти и газа

Новые Мао и Сталин. Старший и младший брат. РФ и КНР создают альянс диктатур? Околько стоит России амбиции Владимира Путина? Во что обходится хрупкий мир на грани войны?

Обсуждают экономисты, лидер партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев и партнер компании "Русэнерджи" Михаил Крутихин.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 7 января в 19:05