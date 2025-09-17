Госдума денонсировала Европейскую конвенцию против пыток.

В Минюсте заявили, что денонсация конвенции не повлечет снижения гарантий и нарушения прав человека. "Россия продолжит участие в ключевых международных договорах, предусматривающих как стандарты запрещения пыток, так и механизмы контроля за их соблюдением", — сообщили в ведомстве.

О том, что президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство наказания, стало известно 8 сентября.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что с 2023 года Россия не имеет представителя в Европейском комитете. Это связано с тем, что Совет Европы заблокировал процесс избрания нового члена от России. При этом обращения по вопросу восстановления российского представительства оставались без ответа, несмотря на закреплённый в Европейской конвенции принцип сотрудничества, подчёркивается в документе. Российская сторона считает такой подход дискриминационным.

Европейская конвенция о предотвращении пыток была подписана Советом Европы в 1987 году. Документ не только запрещает пытки, но и вводит механизм их предупреждения.

Для контроля создан Европейский комитет по предотвращению пыток. Его эксперты могут без предупреждения посещать тюрьмы, колонии, больницы и любые места лишения свободы. Они фиксируют условия содержания, беседуют с заключёнными и персоналом, а затем публикуют доклады. Страны, подписавшие конвенцию, обязаны сотрудничать и устранять нарушения.

Россия присоединилась к конвенции в 1996 году при вступлении в Совет Европы. С тех пор комитет регулярно посещал российские колонии и СИЗО, фиксируя пытки и жестокие условия.

После денонсации Россия больше не обязана допускать международных инспекторов. Жалобы заключённых в Европейский комитет по предотвращению пыток рассматриваться не будут. Независимый внешний контроль исчезает, остаётся лишь надзор ФСИН и российских судов.