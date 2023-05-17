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Госдума может отменить независимых наблюдателей на выборах

В Государственную Думу России внесён проект поправок к закону "Об основных гарантиях избирательных прав граждан". Если они будут приняты, то институт независимых наблюдателей на выборах всех уровней будет фактически разрушен.

Поправки лишают права присутствовать в качестве наблюдателей доверенных лиц кандидатов и избирательных объединений, а также представителей СМИ, не имеющих трудовые договора с редакциями. Издание "Вёрстка" отмечает, что эти две категории были последними, которые могли использовать представители оппозиции для контроля за происходящим на избирательных участках.

Авторами поправок стали сенатор Андрей Клишас и депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Леонид Ивлев (все - от партии "Единая Россия").

Доверенные лица и представители СМИ были последними официальными категориями участников избирательного процесса, которые могли эффективно помочь оппозиции с наблюдением. В прошлые годы Госдума ликвидировала исполнявших схожие функции членов комиссий с правом совещательного голоса, а официальных наблюдателей резко ограничила в правах – их списки сейчас должны предоставляться в избиркомы заранее.

В этом же пакете поправок авторы предлагают разрешить досрочный отзыв сенаторов по представлению региональных властей, их делегировавших. Досрочный отзыв станет возможен уже через год после назначения сенатора.

Два источника "Вёрстки" в Федеральном собрании говорят, что "первым кандидатом на вылет" по этим поправкам может стать вдова Анатолия Собчака, сенатор Людмила Нарусова, представляющая исполнительную власть Тувы. Год с момента её переназначения уже прошёл.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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