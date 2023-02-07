Госдума может отменить суд присяжных для криминальных авторитетов

В Госдуму внесён законопроект, исключающий присяжных из судов по делам криминальных авторитетов. Инициировали документ члены Совета Федерации Андрей Клишас и Владимир Полетаев, а также депутат Ирина Панькина.

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в статью "Состав суда" Уголовно-процессуального кодекса России.

В настоящее время присяжные могут рассматривать дела, по которым проходят люди, занимающие в преступной иерархии высшее положение или участвуют в организации преступного сообщества. Такие дела относятся к категории особой тяжести.

Инициаторы изменений считают, что имеющееся правовое регулирование не до конца учитывает специфику преступлений, связанную с необходимостью повышения мер безопасности для участников суда – в том числе для присяжных.

По мнению Клишаса, поправки позволят создать дополнительные гарантии безопасности участников уголовного судопроизводства и помогут обеспечить вынесение справедливого судебного решения.

Больше новостей Радио Свобода: