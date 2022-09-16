Дума может запретить карты без российского Крыма

В Государственную думу России внесены два законопроекта, предполагающих введение ответственности за распространение изображений, оспаривающих территориальную целостность России. Такими, например, могут считаться географические карты, на которых аннексированный Крым или южные Курильские острова, принадлежность которых оспаривает Япония, обозначены не как часть российской территории. За их изготовление и демонстрацию гражданам будет грозить штраф или арест до 15 суток, юридическим лицам - штраф до 1 млн. рублей.

Как уточняет ТАСС, ответственность будет наложена и в случаях "распространения экстремистских материалов, которые не включены в федеральный список экстремистских материалов, но признаны экстремистскими в соответствии с действующим законодательством".

Автором законопроекта стали депутат Госдумы Василий Пискарёв и его заместители Анатолий Выборный и Эрнест Валеев. Пискарёв упомянул случай с продававшимися в магазинах стройматериалов обоями для детской комнаты с изображением карты мира, где Крым был обозначен как часть Украины, и заявил, что такие инциденты нужно считать частью "гибридной войны, развязанной Западом против России".

Большинство стран мира не признают аннексию Крыма Российской Федерацией, и на публикуемых в них картах Крым обозначен как территория Украины. Кроме того, Крым обозначен как часть Украины и на российских картах, изданных до аннексии в 2014 году.