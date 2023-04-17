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Госдума не раскроет доходы депутатов даже в обобщённом виде

Госдума не планирует публиковать сведения о доходах и имуществе депутатов даже в обобщённом виде. Об этом сообщают "Ведомости".

"Эта информация не будет публиковаться на официальных сайтах", – сказал руководитель комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах Отари Аршба. При этом он подтвердил, что у Госдумы есть 14 рабочих дней после 1 апреля, чтобы "обнародовать" обобщённые данные.

По словам источника издания в Госдуме, "обнародованием" можно считать заявление Аршбы о том, что депутаты сдали декларации в срок. Такое сообщение от имени Аршбы было размещено на сайте Госдумы 1 апреля. Источник пояснил, что разъяснений, как должна выглядеть "публикация обобщённых сведений", нет.

Другой собеседник "Ведомостей" в Госдуме подтвердил, что палата не планирует отчитываться перед избирателями о доходах и имуществе депутатов. По его словам, "сейчас такой обязанности нет" по президентскому указу, который позволяет не раскрывать доходы во время войны в Украине.

При этом в указе о публикации сведений о доходах депутатов в обобщённом виде такого условия нет. Оно есть в другом указе, в котором речь идёт о командированных на оккупированные территории Украины. Тем не менее деятель Госдумы уверил, что "это касается всех, а не только тех, кто был командирован в зону боевых действий".

В администрации президента "Ведомостям" сказали, что Госдума и Совет Федерации могут публиковать сведения о доходах и имуществе депутатов "по желанию". В Совете Федерации пообещали опубликовать их до 30 апреля.

Ранее депутаты были обязаны отчитываться перед избирателями о своих доходах и имуществе, а также о доходе и имуществе своей семьи. Декларации размещались в открытом доступе на сайтах соответствующих органов.

  • Несколько депутатов Госдумы опубликовали свои декларации в соцсетях. Фракция СРЗП разместила их на сайте партии. Глава фракции "Новых людей" Сардана Авксентьева, представители "Единой России" – спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутат Александр Хинштейн – в телеграме. В КПРФ заявили, что "почти все" члены их думской фракции тоже отчитались перед избирателями. В ЛДПР сказали, что их депутаты "это могут сделать лично", пишут "Ведомости".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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