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Госдума не договорилась, за чей счёт списывать кредиты погибших на войне

Сахалин, 27 сентября 2022 года

В ходе первого чтения законопроекта о кредитных каникулах для участников войны в Украине выяснилось, что в случае гибели военных гасить их займы за свой счёт не готовы ни банки, ни государство. Сегодня Госдума рассмотрит законопроект во второй раз. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

Согласно документу, в случае гибели или получения инвалидности первой степени на войне в Украине военнослужащий и члены его семьи больше не обязаны выплачивать кредиты.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту указывается, что его реализация не потребует выделения дополнительных средств из бюджета. Министерство финансов России предлагает списывать кредиты погибших за счёт банков.

Банковское сообщество, в свою очередь, озабочено увеличением рискованности займов. "В любой момент кредит, который выглядит абсолютно надёжным, может стать рискованным в случае призыва заёмщика", – пояснил "Коммерсанту" источник на банковском рынке.

Банки надеются на законодательную и материальную поддержку со стороны государства, если законопроект примут. Центробанк не ответил на вопрос газеты, какую помощь он готов оказать отрасли.

Законопроектом о кредитных каникулах также предусмотрено, что россияне, отправленные на войну в Украине, смогут на время службы остановить выплаты кредитов или уменьшить их. По словам депутата Аксакова, документ планируется принять "как можно скорее".

По состоянию на август кредитование в России росло четыре месяца подряд, приблизившись к докризисным значениям. Больше всего рос сегмент выдачи кредитов наличными – рынок объяснял это тем, что они проще всего доступны населению.

  • Ранее депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные россияне будут продолжать платить ипотеку из "своей новой получки, которая будет очень высокая".
  • 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Согласно документу, мобилизованные россияне получат статус, выплаты и социальные гарантии контрактников.
  • Путин назвал мобилизацию частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.

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