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Госдума обязала работодателей сохранять рабочие места для военных

Госдума 27 сентября приняла в третьем чтении законопроекты о сохранении рабочих мест за мобилизованными на военную службу и контрактниками, и освобождении мобилизованных и членов их семей от пеней за просроченные платежи по ЖКХ. Документы выложены в базе данных парламента.

Первый закон приостанавливает трудовой договор для работников, призванных на службу по мобилизации или заключивших контракт с армией. После окончания военной службы, в том числе контракта, их в течение трёх месяцев должны вернуть на прежнее рабочее место. В документе не ограничивается максимальный срок, который работодатель должен ждать контрактника назад.

Супруги контрактников с несовершеннолетними детьми, согласно документу, будут иметь преимущественное право на оставление на работе в случае сокращений. Их нельзя будет отправлять в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе и работе в ночное время и выходные дни.

Мобилизованных и контрактников закон запрещает увольнять, пока они служат в армии. Им будет засчитываться трудовой стаж по специальности на время военной службы.

Второй закон запрещает начислять пеню за неуплату услуг ЖКХ, в том числе капитального ремонта для мобилизованных в армию. Из текста обоих документов не следует, что они распространяются только на время войны с Украиной, которую власти называют "специальной военной операцией".

Оба закона для вступления в силу должны быть одобрены Советом Федерации и подписаны президентом Владимиром Путиным.

В первом чтении был принят законопроект, который позволяет призванным на войну оформлять кредитные каникулы или уменьшить размер платежей на срок военной службы. Такое же право будет распространяться на лиц, находящихся у них на иждивении. Сделать это возможно будет в любой момент в течение действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года и только в том случае, если по этому кредиту отсрочка ранее не предоставлялась, — отмечает канал "Настоящее время".

  • Согласно заявлению министра обороны Сергея Шойгу, в рамках мобилизации для войны с Украины в армию будут отправлены 300 тысяч человек. Однако в открытой части президентского указа этим числом мобилизация не ограничивается.

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