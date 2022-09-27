Минцифры России утвердило перечень специальностей в области IT и связи, на которые распространяется освобождение от мобилизации на войну в Украине.

В списке 195 направлений подготовки, в том числе журналистика, социология, реклама и публичная политика. На специалиста не распространяется указ о мобилизации, если он официально владеет соответствующей профессией, работает в аккредитованной IT-компании или операторе связи и "выполняет критически важные функции". Ранее Минцифры также сообщало, что от мобилизации будут освобождены работники зарегистрированных СМИ.

Сегодня, 27 сентября, на Госуслугах заработает сервис для сбора сведений о сотрудниках аккредитованных IT-компаний и операторов связи, которые не должны привлекаться на военную службу в рамках мобилизации. Заявление сотрудник сможет подать самостоятельно, приложив форму, подписанную гендиректором организации.