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Минцифры составило список освобождённых от мобилизации профессий

Минцифры России утвердило перечень специальностей в области IT и связи, на которые распространяется освобождение от мобилизации на войну в Украине.

В списке 195 направлений подготовки, в том числе журналистика, социология, реклама и публичная политика. На специалиста не распространяется указ о мобилизации, если он официально владеет соответствующей профессией, работает в аккредитованной IT-компании или операторе связи и "выполняет критически важные функции". Ранее Минцифры также сообщало, что от мобилизации будут освобождены работники зарегистрированных СМИ.

Сегодня, 27 сентября, на Госуслугах заработает сервис для сбора сведений о сотрудниках аккредитованных IT-компаний и операторов связи, которые не должны привлекаться на военную службу в рамках мобилизации. Заявление сотрудник сможет подать самостоятельно, приложив форму, подписанную гендиректором организации.

  • В конце февраля, через четыре дня после вторжения России в Украину, Минцифры предложило IT-специалистам наряду с другими льготами отсрочку от армии – указ об этом был подписан в конце марта. Так власти пытались удержать бегущих из России айтишников.
  • 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.
  • После объявления о мобилизации в России участились случаи поджогов военкоматов и зданий администраций, тысячи людей выходят на акции протеста – их разгоняют и задерживают, ещё тысячи стремятся уехать из страны – авиабилеты из России кратно подорожали, на сухопутных границах образовались многокилометровые пробки.

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