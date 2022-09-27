Мобилизация и деградация. Михаил Лотман – о русском протесте

Преступная война, ведущаяся Россией в Украине, высветила такие черты русского общества, о которых не заикались даже отъявленные русофобы. Мамочки отправляемых в Украину солдат снабжали их списками нужных для хозяйства вещей; жена десантника Романа Быковского велела ему "украинских баб" насиловать, лишь бы сам и она не пострадали ("предохраняйся"). Все эти и многие другие факты стали достоянием гласности. Как отреагировало на это российское общество? Никак. Или почти никак. Никакого возмущения, никаких массовых протестов. Известия о кровавом массовом убийстве мирных жителей в Сонгми (1968 год) породили в США массовое антивоенное движение, виновников (к сожалению, не всех) привлекли к ответственности. Армейской части, совершившей военные преступления в Буче, – было присвоено звание гвардейской. Бойня в Буче вызвала возмущение во всем цивилизованном мире, но не в России.

Поневоле задаёшься вопросом, а есть ли вообще будущее у этого народа?

Проводимая в России "частичная мобилизация" подтверждает деградацию общественной совести. Мобилизация идёт уже который день, и сейчас можно подводить определенные итоги. Первое и главное: хотя кампания проходит без энтузиазма, ни о каком её провале говорить не приходится. С предвиденными протестами карательный аппарат справляется успешно, у него есть еще значительные неиспользованные пока резервы. Самими протестами движет понятное нежелание лишиться привычных в той или иной степени комфортных условий гражданской жизни, а в обстоятельствах "спецоперации" – и перспектива быть раненным или убитым. В лучшем случае дело идёт о неприятии самой войны. Если читать публикации в социальных сетях, то может создаться впечатление, что плохо оснащенных ребят посылают в какую-то опасную экспедицию.

Ярким событием стало требование Аллы Пугачевой о зачислении её в ряды "иноагентов". Вслед за своим супругом Максимом Галкиным Пугачева желает "прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан". Этот шаг Пугачевой заслуживает уважения, но со значительными оговорками. "Гибель наших ребят" и "утяжеление жизни наших граждан" – это, конечно, серьезные вещи, и у меня нет ни малейшего желания иронизировать над этими совершенно естественными реакциями. Но здесь не учитывается главное: "наших ребят" направляют в Украину не умирать, а убивать. "Спецоперация" – это геноцидная война, которую Россия ведет против Украины. Цели этой войны, объявленные руководством и многократно усиленные пропагандистским аппаратом, заключаются в уничтожении Украины как государства и украинского народа как нации. Придуман даже специальный термин: "деукраинизация" Украины.

Понятно нежелание быть убитым самому или потерять мужа или брата из-за имперских амбиций бункерного маньяка, но я надеялся, что наконец появятся и более адекватные настроения: "Не хочу стать убийцей!", "Не хочу, чтобы мой сын стал убийцей!", "Не хочу, чтобы мой муж (отец, брат, жених, парень) стал убийцей!" Но чего нет, того нет. Поневоле задаёшься вопросом, а есть ли вообще будущее у этого народа?

25 сентября 2022 года

Михаил Лотман – профессор, член парламента Эстонии

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