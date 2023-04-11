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Госдума одобрила часть поправок о новых правилах призыва

Госдума России одобрила поправку о реестре воинского учета. Депутаты рассматривают законопроект о новых правилах вручения повесток и призыва на воинскую службу.

В числе других уже одобренных во втором чтении поправок - возможность зачисления в запас без личной явки в военкомат и об ограничения права водить машину уклонистам, передаёт РИА "Новости".

Ранее во вторник текст поправок был опубликован на портале нижней палаты. Изменения предусматривают возможность вручения повесток не только лично под роспись, но и заказным путём, либо электронно. Для неявившихся в военкомат вводятся ограничения, в том числе запрет на выезд за границу – причём запрет начнёт действовать со дня, когда повестка будет считаться врученной.

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