Госдума одобрила усиление трудовых гарантий для участников войны

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект об усилении трудовых гарантий для бывших участников войны против Украины.

Поправки в Трудовой кодекс предусматривают, что участники вторжения в Украину, вернувшиеся на свои рабочие места, будут иметь преимущество в виде сохранения вакансии при сокращении штата сотрудников.

"Люди, которые встали на защиту родины, должны гарантированно иметь возможность и дальше реализовывать себя", - заявил, комментируя инициативу председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Это уже не первый пакет поправок, принимаемый в России для социальной защиты участников "СВО", как российские власти называют полномасштабную войну против Украины. С 2022-го года принято более 150 законов, и "поддержка участников СВО и их семей остаётся ключевым приоритетом", - подчёркивает Володин.