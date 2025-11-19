Хватит не всем

Госдума приняла проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, пока во втором чтении. К документу подали 715 поправок на сумму более 7 трлн рублей.

К проекту бюджета поступили поправки, в том числе об увеличении финансирования фонда "Защитники Отечества" — его возглавляет двоюродная племянница Владимира Путина — Анна Цивилёва. Фонд помогает участникам войны в Украине и членам их семей. Финансирование фонда превысит по новому проекту бюджета 50 миллиардов рублей. При этом многие "ветераны СВО" жалуются на качество услуг.

Военные расходы в 2026 году по новому проекту бюджета составят 12,93 триллионов рублей. Это больше, чем совокупные социальные расходы в 10,8 триллиона рублей.

Бюджет будет дефицитным все три года. В 2026 году дефицит составит 3,79 трлн рублей или около 1,6% ВВП: доходы бюджета в 2026 году ожидаются в размере 40,3 трлн рублей, расходы — 44,1 трлн рублей. В 2027 году доходы бюджета ожидаются в размере 42,9 трлн рублей, расходы — 46 трлн, в 2028 году — 45,9 и 49,5 трлн соответственно.

В конце сентября правительство внесло в Госдуму законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, который предполагает повышение НДС с 20 до 22%.

За счёт урезания каких соцсфер правительство будет находить деньги на выплаты участникам войны и каким образом собирается пополнять бюджет — обсуждаем в программе "Лицом к событию" c экономическим редактором The Bell Денисом Касянчуком.



