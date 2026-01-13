Ссылки для упрощенного доступа

Госдума одобрила в первом чтении квоты на приём в вузы вдов воевавших

Госдума приняла в первом чтении законопроект о квотах на поступление в вузы и учреждения среднего профессионального образования без вступительных экзаменов для вдов и вдовцов участников войны с Украиной.

Проект был внесён группой сенаторов и депутатов во главе с первым зампредседателя Совета федерации Владимиром Якушевым, отмечает ТАСС. Авторы документа подчеркивают, что жены погибших военных находятся в социально уязвимом положении после потери кормильца, поэтому следует обеспечить им возможность получить образование.

Схожие облегчённые условия поступления уже действуют в отношении самих участников войны, а также служивших на оккупированных территориях Украины сотрудников силовых структур и их детей. Учебные заведения должны закреплять за ними 10% от общего числа бюджетных мест, отмечает "Медиазона".

