"Успей до мирного соглашения". Как в России заманивают на войну, когда желающих все меньше

Несмотря на бедственное положение, в котором оказались бюджеты российских регионов на третий год войны, местным властям приходится увеличивать сумму региональных выплат, причитающихся заключившим контракт с Минобороны. В среднем она повышается на 500 тысяч рублей каждые три-четыре месяца. Самая высокая сейчас достигает 3,2 миллиона рублей – в Ханты-Мансийском округе. Самая низкая – 500 тысяч рублей – в Чечне. При этом даже в регионах с пиковыми суммами выплат желающих подписать контракт больше не становится, рассказали редакции Сибирь.Реалии сотрудники военкоматов. Они предполагают, что все, кто хотел "заработать на войне", уже ушли. Между тем в Минобороны придумали новое ухищрение: их реклама теперь убеждает, что скоро война закончится, а значит, единовременные выплаты можно получить, практически ничем не рискуя.

"Старички остались"

В России в 2025 году увеличили план набора военнослужащих на службу по контракту, рассказал в конце августа на заседании коллегии Минобороны РФ руководитель ведомства Андрей Белоусов. "В этом году мы увеличили план набора на военную службу по контракту. Показатели плана комплектования в целом выполняются", – заявил министр.

2 июля заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что за первое полугодие 2025-го в России заключено более 210 тысяч контрактов. Эти цифпы в целом сопоставимы с прошлогодними, но проверить их достоверность не представляется возможным.

Между тем, если до декабря оборона ВСУ не рухнет, в Генштабе придётся принимать непопулярное решение – либо остановка наступления, либо новая волна мобилизации, пишет INSIDER-T. По информации от разных источников в военном блоке, в ГШ провели полную оценку ситуации и пришли к жёсткому выводу: ключевой показатель – это прорыв линии фронта в Донбассе на глубину около 50 км. Если этого результата не удастся добиться в ближайшие месяцы, дальнейшее наступление без масштабного увеличения численности личного состава окажется невозможным.

Обстановка на фронте складывается крайне тяжёлая. ВСУ плотно насытили передовую малогабаритными БПЛА (FPV), которые фактически блокируют возможность классических штурмовых атак. Танковые колонны давно ушли в прошлое, батальонные прорывы невозможны, а тактика продвижения малыми группами требует огромных усилий и даётся с трудом. По данным INSIDER-T, онтрактный набор, на который делали ставку год назад, уже не обеспечивает прироста сил – он лишь закрывает текущие потери.

– Причем еще полгода назад я слышала от знакомых, что какой-то хрен специально поехал из нашей республики вербоваться в то же ХМАО (тогда там тоже пиковые выплаты были). Представляете, разница в какие-то 200 тысяч рублей (из 3,2 млн), а он поперся из Йошкар-Олы специально на север, чтобы с тем военкоматом заключить. Конечно, из-за денег идут. Иначе они бы патриотично в своем "дешевом" регионе и шли бы заключать, – говорит жительница Марий Эла Анастасия.

На втором месте по размеру общей суммы выплат за контракт – Свердловская область и 3,1 млн рублей. В марте 2025 года власти региона, чтобы выйти на второе место, подняли сумму региональной выплаты для контрактников сразу на миллион.

Но притока желающих отправиться на войну это все равно не вызвало.

– Я зашла в военкомат, там был только один мужчина – по виду ему лет 70. Он спрашивал, берут ли тех, кому за 60, – рассказывает жительница Екатеринбурга Людмила, которая посетила комиссариат по просьбе редакции Сибирь.Реалии. – Ну, что, его записали. Я чуть не поперхнулась, когда услышала бодрый голос девчушки, рассказывающей про выплаты такие, выплаты муниципальные. Ну, она ему реально прайс на его жизнь перечисляла. Этот старик дай бог, если вообще доедет живым до передовой. С одной стороны, жалко его – он, очевидно, свои остатки жизни продавал, чтобы семье что-то заплатили. Видимо, там ужасная финансовая ситуация. А с другой стороны – а что жалеть, сам все решил. Но реально, такой одуван, не дед, а уже старичок.

По словам сотрудниц военкоматов двух сибирских регионов к ним в комиссариаты приходят в последнее время также только люди "крайне преклонного возраста" или больные хроническими заболеваниями, с которыми раньше контракты не подписывали.

– Я так понимаю, они либо не в курсе, что в том же ХМАО выплата будет больше чем в два раза (3,2 млн против 1,4 млн рублей в Иркутской области). Либо у них денег нет даже доехать до регионов по соседству. До Барнаула 5 тысяч рублей поезд стоит, а дают там уже 1,9 млн рублей, – говорит одна из работниц военкомата в небольшом городе Иркутской области. – Мы, конечно, им не подсказываем. А так, уже несколько месяцев мало кто приходит. Пара старичков была. Маргиналов всяких уже давно выгребли.

В другом городе на севере Иркутской области также отмечают, что "уже несколько месяцев проблемы с набором контрактников".

– Желающие едут в другие регионы, где более высокие выплаты, а местных алкашей практически всех уже увезли. Люди в основном возрастные и проблемные, – говорит сотрудница комиссариата (город редакция не указывает для безопасности собеседницы). – Причина одна [заключения контракта] – деньги. Других мотиваций нет. Все-все вопросы перед заключением контракта – это про размеры выплат и наличие льгот. Спрашивают и про очереди в детсады, поступления в вузы, про дрова. Но чаще – про отсрочки по кредитам и списание просрочек. Главный поставщик контрактников у нас – это служба судебных приставов.

Чтобы привлечь желающих отправиться на войну, в ход идут любые бонусы.

– Мы сейчас даже льготную очередь к нотариусу и в ЗАГС можем организовать по направлению военкомата, – говорит одна из собеседниц. – Сами звоним и договариваемся о приеме без очереди. Например, чтобы расписаться без сроков ожидания в месяц. Можно прямо день в день.

По словам сотрудницы сибирского комиссариата, такие ускоренные браки часто заключали еще в конце прошлого года.

– Кто-то говорил, что, мол, давно вместе, но вот перед отправкой на войну надо бы расписаться, чтобы, значит, все льготы "не пропали даром". Были и явно малознакомые парочки. Много возрастных. Не припомню, чтобы зареванная невеста оттаскивала молодожена [от сотрудника комиссариата]. Как бы люди, видно, знали, на что идут и прямо вели туда своих суженых. За деньгами, – говорит собеседница.

"Новый уровень обмана"

Новые рекламные баннеры Минобороны на войну заманивают под предлогом неуклонно приближающегося мирного договора. Но, по словам сотрудников военкоматов, новые контрактники не рассчитывают на скорое окончание войны.

– Типа "успей получить свои миллионы до наступления мира". Минобороны, конечно, на новый уровень кринжа выходит. СММщики для лудоманов просто, – говорит собеседница редакции из Приангарья. – Мне скидывали часто такие баннеры с сайтов госструктур, типа Госуслуг, в период, когда готовилась встреча Путина с Трампом на Аляске. Мол, вот-вот он заявит о прекращении "СВО", а вы вернетесь со своими миллионами домой, даже доехать до фронта не успеете. Интересно, что в основном друзья из столиц такую рекламу видели, из регионов не присылали такого. Но в некоторых регионах, что интересно, давали баннеры другого округа, где "подороже". Например, в Иркутске и на Камчатке у людей всплывал баннер про контрактные выплаты от ХМАО. И там рекламщики "бьют прямиком в сердечко" закредитованных "добровольцев". Они подсчитывают ежемесячное довольствие за целый год службы в зоне боевых, плюсуют к разовыми выплатам от региона и от муниципалитета, получают какие-то заоблачные 17-18 миллионов рублей и этими цифрами заманивают одуревших людей. Ну, кто там сейчас продержится [живым] целый год?! Новобранцев никто не отправит в теплое местечко к тылу, кинут в штурм. Даже если чудом ты выживешь несколько месяцев – кто тебе сказал, что ты будешь в зоне боевых? Только раненым ты столько продержишься, а значит на время тебя с передка выкинут и платить будут уже по другой ставке. То есть это такое ловко подтасованное вранье, но фиг придерешься. А посмотрите, что в списке актуального для потенциальных "добровольцев" – уже третьей строчкой после "самая большая выплата в стране" идет списание долгов до 10 миллионов рублей. А четвертой – оплата проезда и проживания. Целевая аудитория сразу понятна – люди в долгах, у которых даже на проезд нет. Последнее это просто треш – бесплатное обследование, лечение и реабилитация. Ну, как будто даже эти маргиналы не видят вернувшихся безруких и безногих, так и не получивших протезы.

По оценкам Минобороны Великобритании, ежемесячные потери российской армии убитыми и ранеными с марта 2025 года немного снизились, но остаются высокими – с максимальных значений в свыше 40 тысяч человек до 32-34 тысяч убитыми и ранеными. По подсчетам BBC и "Медиазоны", с 24 февраля 2022-го по 23 сентября 2025 года подтверждена гибель в Украине как минимум 132 614 российских военных – примерно столько россиян проживает, например, в столице Тувы Кызыле.