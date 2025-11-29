"Грозят миллионным штрафом". Российских работодателей заставляют вербовать солдат на войну и принимать в штат "ветеранов СВО"

В частных строительных компаниях Иркутска вводят должность рекрутера – специалиста, который должен набирать контрактников для участия в войне с Украиной, сообщает издание "Иркутский блог". На этом, как пишет ИБ, настаивает начальство, ссылаясь на некое решение "оперативного штаба" и добавляя, что "руководство большинства строительных компаний Иркутска либо напрямую, либо через родственников интегрировано в структуры мэрии и думы города".

Информация о том, что российские работодатели зачастую вынужденно участвуют в вербовке новых контрактников на войну в Украине, время от времени появлялась в медиа, начиная с 2022 года. Однако сейчас давление со стороны властей в ряде случаев вышло на новый уровень – штрафы в несколько миллионов за отказ от "сотрудничества". Юристы уверяют, что это незаконно.

"Выделить несколько человек на "СВО"

Жительница одного из регионов Центрального федерального округа Елизавета (точный регион и имена спикеров и героев публикации редакция не называет из соображений безопасности собеседников) рассказала, что в октябре 2025 года на нефтеперерабатывающее предприятие, где она работает в отделе кадров, пришла бумага из местного комиссариата с требованием "выделить" людей на "СВО".

– По словам коллег, в письме были такие формулировки: "в обязательном порядке" и "требуется выделить несколько человек на СВО", а в случае невыполнения – грозят наложить "штраф в размере 6 млн рублей", – говорит Елизавета. – Глава отдела даже консультировалась с юристом на предмет того, законно ли это. Смущало то, что никакой конкретики в письме не было – в каком количестве, в каком статусе – готовых подписать контракт или что? Юрист сказала, что это абсолютно незаконно. Мы даже не стали отвечать на письмо.

Похожее письмо получили кадровики на заводе в Тюмени.

– Наши [кадровики] даже консультироваться с юристами не стали. Тупо вышли и раздали нам листовки с "предложением" защищать объекты инфраструктуры Тюмени от беспилотников. Формально предлагают "добровольно заключить контракт с Минобороны РФ" для целей "защиты объектов энергетики, транспорта и иной критической инфраструктуры". От беспилотников, в основном, – говорит Сергей, работник предприятия "Пластконструкции". – Причем наврали нам, что, мол, если не хотите "записываться" в резервисты – надо обязательно сходить в военкомат, чтобы "письменно отказаться от предложения". Мы так подумали – повесток-то именных не было, и плюнули. По-моему, никто [в военкомат] в итоге не ходил.

Юристы отмечают, что подобные письма и листовки – действительно незаконны. И любой контракт с Минобороны РФ даже о включении в "резерв" может в любой момент превратиться в контракт о службе на фронте.

– Разумеется, в военкомат ходить не надо. И контракты заключать с Минобороны тоже не надо. Любой контракт – это ловушка. Сегодня обещают не отправлять на войну, а завтра передумают и окажетесь в окопе, – говорит один из активистов антивоенного движения "Идите лесом" Валерий.

Юрист Артем согласен и в данном случае советует даже составить жалобу.

– Требование "выделить сотрудников для участия в СВО" еще и под угрозой штрафа – грубое нарушение действующего законодательства Российской Федерации, – говорит Артем. – Предприятия в рамках мобилизационной подготовки по закону обязаны делать лишь следующее – вести воинский учет сотрудников (но только(!) если они имеют соответствующее распоряжение от военкомата), предоставлять по запросу военкомата списки сотрудников, подлежащих призыву/мобилизации и обеспечивать явку сотрудников по повестке (когда есть именная повестка!) в военкомат. Между тем даже последнее я бы советовал игнорировать – это обязанность военкомата, не ваша. Самому лучше в комиссариат не ходить, а в случае острой необходимости – отправить доверенное лицо.

Эксперт отмечает, что при помощи раздачи листовок или оповещения сотрудников о письме из комиссариата предприятие только исполняет законные требования государственных органов.

– Само предприятие не проводит вербовку и заключение контрактов. И не выясняет, кто и когда должен отправиться в зону "СВО". А главное – не несет никакой ответственности за "невыполнение плана" по вербовке людей, – говорит Артем. – Требовать предоставить конкретных людей для отправки в зону "СВО" комиссариат может только двумя способами – вручив сотруднику повестку с указанием точной даты и места явки для прохождения службы или направив на предприятие официальный запрос о "предоставлении списков или обеспечении явки конкретных сотрудников". Процитированные письма от комиссариатов такими запросами не являются.

По словам Артема, в его практике есть случаи, когда муниципальные учреждения и коммерческие предприятия получали подобные "письма-указания" от Минпросвещения и Минтруда, однако это было еще более незаконно.

– Любые другие лица или организации – муниципальные чиновники, общественные объединения, "кураторы" от различных фондов, требующие "выделить людей", действуют абсолютно незаконно. Им можно вменить самоуправство, – говорит эксперт. – Угроза штрафом также является незаконной. Штрафы могут накладываться только на основании Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) или других федеральных законов по строго определенным составам нарушений. К примеру, существует штраф для юрлиц за "неисполнение обязанностей по воинскому учету" – его размер составляет от 300 тысяч до миллиона рублей (ст. 21.1 КоАП РФ). А вот штрафа в размере 6 миллионов рублей нет ни за одно нарушение в сфере мобилизационной подготовки. Уверен, что эту цифру взяли "с потолка", чтобы запугать.

На вопрос, что делать бизнесу при получении подобных писем от военкоматов или госслужащих разного уровня, юрист советует сохранять спокойствие.

– Не нужно поддаваться этому давлению. Категорически нельзя подписывать какие-либо соглашения или давать расписки о "согласии добровольно выделить" сотрудников. Это может усугубить ситуацию – они просто будут настойчивее угрожать, – считает собеседник. – Следует запросить официальный документ в письменном виде. Например, можно через канцелярию попросить лицо, подписавшее письмо-требование, прислать его в письменной форме и с обязательным указанием основания (ссылка на закон, приказ, распоряжение), на базе которого выдвигается требование, имени и полной должности его автора, расшифровки подписи, заверяющей документ. А также нужно попросить объяснение – на основании какой нормы закона предприятию грозит штраф в 6 миллионов рублей.

По опыту юриста после такого официального запроса незаконные требования даже от военкоматов прекращаются.

– Если попытки продолжаются, советую обратиться с жалобой в прокуратуру. Ведомство осуществляет надзор за соблюдением законности, а подобные рассылки – прямое нарушение закона, прокуратура обязана отреагировать, – говорит юрист.

В 2023 году издание "Важные истории" опубликовало расследование о том, как ряд российских компаний, принадлежащих крупным бизнесменам, выплачивают зарплату добровольцам, отправляющимся в составе российских Вооружённых сил на войну против Украины.

Среди тех, кто спонсирует бойцов добровольческих батальонов российской армии - компании Олега Дерипаски, Леонида Михельсона, Михаила Гуцериева, утверждается в расследовании. При этом некоторые из компаний, в которые формально трудоустроены военнослужащие, не включены ни в какие санкционные списки.

"Мы сначала трудоустраиваем [в нашу компанию] за день до заключения контракта [с Минобороны], а потом приостанавливаем трудовой договор, и у нас появляется основание для выплаты премий своему сотруднику, который пошел на СВО (специальная военная операция - официально российское обозначение войны). Такая схема", — рассказал изданию один из рекрутёров, набирающий добровольцев, в частности, в батальон "Сокол" (входит в 108-й десантно-штурмовой полк). "Важные истории" утверждают, что телефонные номера, которые "Сокол" в своем телеграме указывает для желающих записаться на войну, принадлежат компании "Русал менеджмент". Это дочерняя компания "Русала", главным владельцем которого является Олег Дерипаска. Бойцы "Сокола", таким образом, получают зарплату из двух источников - от Минобороны и от структур Дерипаски. Утверждается, что некоторые добровольцы также официально трудоустроены в частных охранных предприятиях и других компаниях, аффилированных с Дерипаской.

"В 2026-ом могут поменять закон"

Эксперт не может прогнозировать, не поменяют ли власти закон так, что подобными вербовками законно смогут заниматься любые ведомства и госслужбы. Уже сейчас власти некоторых регионов пытаются на уровне местного законодательство влиять на стратегию найма на частных предприятия.

В некоторых субъектах РФ даже устанавливают штрафы за отсутствие квот на "ветеранов СВО" в штате предприятия, пишут "Ведомости". Например, денежные санкции в случае несоблюдения квотирования для бойцов планируют ввести в Вологодской, Новгородской и Курской областях (соответствующие региональные законы вступают в силу с 1 сентября 2025 г., с 1 января и с 1 марта 2026 г.). За их несоблюдение юрлицам будет грозить штраф до 100 000 руб., индивидуальным предпринимателям (ИП) – до 50 000 руб., должностным лицам – до 30 000 руб. С 1 сентября начали действовать соответствующие законы в Московской и Самарской областях. Там конкретные размеры штрафов не прописаны, но уточняется, что предполагается ответственность за несоблюдение норм в соответствии с законом РФ и региональным законодательством. Квоты уже предоставляют предприятия в Карелии – там закон был принят 19 июня. Компании с численностью штата в 100 человек обязаны выделить квоту в размере 1% (но не менее одного рабочего места) для трудоустройства граждан, участвовавших в специальной военной операции. Таких учреждений в регионе более 540.

В Санкт-Петербурге работодатели с количеством работников более 100 человек обязаны выделить два рабочих места в качестве квоты. В Дагестане квота на трудоустройство участников СВО – 2%, если в организации работает более 100 человек. В Мордовии квоты не только для ветеранов боевых действий, но и для членов их семей. В аннексированном Крыму, который российские власти считают регионом РФ, для уволенных с военной службы, а также некоторых родственников предусмотрена квота 1% для работодателей с численностью работников больше 100 человек.

Рассматривается законопроект о расширении существующей системы квотированных рабочих мест (для молодёжи и др.) за счёт включения участников СВО в перечень категорий, за которых работодатель обязан держать квотируемые места, и в Саратовской области.

В ноябре прокурор Мурманской области предложил на региональном уровне обязать работодателей выделять квоты на прием на работу бывших участников войны.

Согласно проекту закона, опубликованном на сайте "Открытого правительства", вводится обязательная 1% квота на трудоустройство участников "СВО" для всех работодателей Мурманской области с численностью более сотни сотрудников.

Квота рассчитывается ежеквартально и зависит от среднесписочной численности работников. При этом работодателю вменяется обязанность по созданию или выделению рабочих мест в пределах этой квоты.

"Трудоустройство вернувшихся с войны возможно как при личном обращении, так и при условии обращения через центры занятости. В случае, если подходящих кандидатов на бирже труда нет – работодатель временно освобождается от обязательства", – сообщает издание "Арктический обозреватель" со ссылкой на текст законопроекта.

Вместе с обязанностью выделять квоты новый закон введет также наказание для бизнеса за уклонение. Для этого в региональный закон об административных правонарушениях предлагается ввести штрафы для работодателей, которые не выполняют установленную квоту или отказывают экс-участникам СВО в приеме в пределах этой квоты.

"Предлагаемые размеры штрафов для должностных лиц составляют от 20 до 30 тысяч рублей, для юрлиц – от 50 до 100 тысяч рублей", – говорится в текст законопроекта. В случае принятия, закон вступит в силу 1 июля 2026 года.

– Штраф невеликий, если примут [закон], лучше, наверное, заплатить, – осторожно комментирует Дмитрий, местный предприниматель из сферы торговли. – У меня численность штата меньше и обороты невелики, но я как представлю, с какими травмами они вернутся. Я бы лучше заплатил, но не рискнул сотрудниками и репутацией бизнеса.

По данным налоговой инспекции на октябрь 2025 года, в Мурманской области зарегистрировано около 115 предприятий, имеющих среднесписочную численность больше 100 человек, пишет "Арктический обозреватель". Это, в основном, крупные и средние предприятия горнодобывающей, металлургической промышленности, а также предприятия рыбопромысловой отрасли и сельского хозяйства.

Между тем закон об обязательных квотах для "ветеранов СВО" могут принять и на федеральном уровне. Депутаты предлагают дополнить Федеральный закон от 12 декабря 2023 г. № 565-ФЗ "О занятости населения в Российской Федерации" новой ст. 38.1, устанавливающей для работодателей, у которых численность работников превышает 35 человек, квоту для приема на работу ветеранов боевых действий в размере от 2 до 4 процентов от среднесписочной численности работников.