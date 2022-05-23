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Суд в Саратове отклонил аппеляцию Рашкина по делу о незаконной охоте

Депутат Госдумы Валерий Рашкин

Суд в Саратове в понедельник, 23 мая, отклонил апелляционную жалобу депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина на приговор по делу о незаконной охоте, сообщает корреспондент РИА Новости.

Рашкин был приговорён к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Суд также запретил депутату охотиться в течение двух лет. Сегодня решение вступило в силу.

Согласно следствию, в конце октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего разделал тушку и положил её в багажник машины. Его вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым задержали на месте преступление.

Рашкину предъявили обвинение по статье "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Депутат сначала отрицал участие в охоте, а потом заявил, что не знал о её незаконности.

Госдума лишила Рашкина неприкосновенности, разрешив начать расследование уголовного дела против него. Представитель КПРФ заявил на том заседании, что, с точки зрения фракции, дело против депутата является политическим преследованием коммунистов.

  • В 2021 году уголовные дела были возбуждены после нескольких известных представителей партии. В частности, выдвигавшийся от неё на выборы видеоблогер Николай Платошкин был осуждён на пять лет условно за склонение к массовым беспорядкам и распространение недостоверных новостей. А во Владивостоке был арестован местный депутат Артём Самсонов.
  • Рашкин шесть раз избирался в парламент и выдвигал свою кандидату на выборы губернатора Саратовской области. В сентябре 2021 года он был одним из инициаторов акций протеста против возможных фальсификаций на думских выборах и против результатов электронного голосования.

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