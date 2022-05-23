Суд в Саратове отклонил аппеляцию Рашкина по делу о незаконной охоте

Суд в Саратове в понедельник, 23 мая, отклонил апелляционную жалобу депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина на приговор по делу о незаконной охоте, сообщает корреспондент РИА Новости.

Рашкин был приговорён к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Суд также запретил депутату охотиться в течение двух лет. Сегодня решение вступило в силу.

Согласно следствию, в конце октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего разделал тушку и положил её в багажник машины. Его вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым задержали на месте преступление.

Рашкину предъявили обвинение по статье "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Депутат сначала отрицал участие в охоте, а потом заявил, что не знал о её незаконности.

Госдума лишила Рашкина неприкосновенности, разрешив начать расследование уголовного дела против него. Представитель КПРФ заявил на том заседании, что, с точки зрения фракции, дело против депутата является политическим преследованием коммунистов.