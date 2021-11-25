Госдума лишила депутата Валерия Рашкина неприкосновенности

Депутаты Госдумы лишили неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина. За это решение проголосовали 341 членов нижней палаты парламента, против — 55. Коммунист подозревается в незаконной охоте.

Генпрокуратура намерена просить у суда назначить Рашкину запрет определенных действий и запросило разрешения на следственные действия в помещениях КПРФ. Глава Игорь Краснов заявил, что депутат может оказать влияние на свидетелей по делу.

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Рашкин сказал, что готов сотрудничать со следствием без лишения его неприкосновенности. Он считает, что его преследование связано с политикой. "Я обеспечил небо в клеточку не одной сотне чинуш, старался остановить сползание страны к диктатуре при ковидобесие, а моя борьба за честные выборы вызывает изжогу у всей вертикали власти", — заявил депутат.

Представитель фракции КПРФ заявил, что с точки зрения фракции дело против Рашкина является политическим преследованием коммунистов. Депутаты фракции напомнили об аналогичных случаях, когда в браконьерстве обвинялись единороссы, но уголовные дела не возбуждались.

Председатель думской комиссии по мандатным вопросам единоросс Отари Аршба заявил, что это не имеет отношения к делу, так как генпрокурор тогда в Думу не обращался. Представитель фракции "Единая Россия" Александр Хинтейн заявил, что охота Рашкина обошлась бюджету в 55 тысяч рублей и назвал её "позорной страницей в истории Госдумы".

Рашкин шесть раз избирался в парламент. В сентябре он был одним из инициаторов акций протеста против итогов голосования на думских выборах, он организовывал митинги против обязательной вакцинации от коронавируса нового типа.

По вменённой статье ему грозит штраф или заключение на срок от трёх до пяти лет. В случае, если он будет привлечён к уголовной ответственности, он лишится и мандата. По закону, Дума отдельно должна разрешить передать его дело в суд. Генпрокурор Краснов заявил в парламенте, что считает такое разрешение необязательным.

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