Госдума приняла во втором чтении проект закона о запрете смены пола

Госдума одобрила во втором, основном, чтении законопроект о запрете смены пола и смены гендерного маркера в России. Как сообщается на сайте палаты, документ на пленарном заседании 13 июля был принят единогласно.

Проект закона устанавливают полный запрет на медицинские вмешательства, направленные на смену пола. Исключение составят случаи лечения врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей.

Первое чтение документ прошёл в середине июня. Согласно внесённым к последующему рассмотрению поправкам, людям, изменившим гендерный маркер, будет запрещено усыновлять детей. Если в паре, состоящей в официальном браке, один из партнеров сменил гендерный маркер, то брак подлежит аннулированию.

По действующему сейчас законодательству для того, чтобы сменить гендерный маркер и провести необходимые операции, транс-люди должны сначала получить справку с диагнозом "транcсексуализм". На ее основании можно поменять свидетельство о рождении, а затем — паспорт. Также впоследствии транс-люди могут получать медицинскую помощь: гормональную терапию и направление на операции.



Принятый во втором чтении Госдумой законопроект полностью запрещает и смену документов, и медицинскую помощь транс-людям, отмечает Русская служба Би-би-си.