Минюст планирует исключить возможность "смены пола" в паспорте

Минюст России планирует исключить возможность смены гендерного маркера в документах. Об этом сказал глава ведомства Константин Чуйченко в интервью ТАСС.

По словам министра, сейчас изменить гендерный маркер в паспорте можно на основе медицинской справки "об изменении пола", причём "хирургические вмешательства" для её получения не обязательны.

"Таким образом, мы видим следующее: человек, сменивший пол в паспорте, но физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей", – сказал Чуйченко, сославшись на статистику ЗАГС. Согласно ей, с 2018 года гендерный маркер сменили более 2,7 тысячи россиян, из них 190 позже заключили браки.

Чуйченко добавил, что возникают вопросы, в какую колонию отправлять трансгендерных людей, если они нарушат закон, и с какого возраста выплачивать им пенсии.

Минюст начнёт работу по внесению изменений в законодательство в ближайшее время, чтобы "исключить в России возможность сменить пол человека путём простого изменения документов".