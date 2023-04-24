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Минюст планирует исключить возможность "смены пола" в паспорте

Символ трансгендерности

Минюст России планирует исключить возможность смены гендерного маркера в документах. Об этом сказал глава ведомства Константин Чуйченко в интервью ТАСС.

По словам министра, сейчас изменить гендерный маркер в паспорте можно на основе медицинской справки "об изменении пола", причём "хирургические вмешательства" для её получения не обязательны.

"Таким образом, мы видим следующее: человек, сменивший пол в паспорте, но физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей", – сказал Чуйченко, сославшись на статистику ЗАГС. Согласно ей, с 2018 года гендерный маркер сменили более 2,7 тысячи россиян, из них 190 позже заключили браки.

Чуйченко добавил, что возникают вопросы, в какую колонию отправлять трансгендерных людей, если они нарушат закон, и с какого возраста выплачивать им пенсии.

Минюст начнёт работу по внесению изменений в законодательство в ближайшее время, чтобы "исключить в России возможность сменить пол человека путём простого изменения документов".

  • С декабря 2022 года в России запрещено распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. За это предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов рублей для организаций.
  • После принятия нового закона книжные магазины и маркетплейсы убирают из продажи книги о гомосексуальной любви, видеосервисы цензурируют сериалы, а полиция ищет трансгендерных секс-работниц и отдаёт их под суд. Суды в свою очередь заводят дела по статье об "ЛГБТ-пропаганде", назначают штрафы и выдворяют осуждённых из России.

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