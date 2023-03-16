Суд в Тюмени расторг брак из-за смены гендера одного из супругов

Суд в Тюмени признал недействительным брак супругов, один из которых изменил гендерный маркер. Иск "в интересах Российской Федерации и неопределённого круга лиц" подал местный прокурор.

Сведения о том, что в сентябре 2022 года 33-летний тюменец изменил ФИО и гендерный маркер на женский, передал отдел ЗАГСа. По поступившей информации прокуратура провела проверку. По её итогам ведомство решило, что такой брак противоречит Семейному кодексу России, согласно которому брак заключается между мужчиной и женщиной.

Суд удовлетворил иск прокуратуры. Заседание было закрытым, на нём присутствовали представители прокуратуры и ЗАГСа, сообщает "Медиазона". Брак признан недействительным со дня изменения гендерного маркера супруга.