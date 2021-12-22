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Госдума расширила список сайтов для внесудебной блокировки

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о внесудебной блокировке сайтов, продающих поддельные документы: дипломы о высшем образовании, военные билеты, водительские права, сертификаты о вакцинации. Также можно будет блокировать сайты за ложные сообщения об актах терроризма.

Согласно поправкам в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", Роскомнадзор будет блокировать сайты по представлению Генеральной прокуратуры. По инициативе генпрокурора или его заместителей аналогичная мера может применяться к сайтам с информацией, содержащей оправдание экстремизма. Кроме этого, документ включает положение о блокировке информации с призывами к массовым беспорядкам.

В июле президент Владимир Путин подписал закон о внесудебном удалении порочащей честь информации и блокировке интернет-ресурсов, распространивших её. Согласно документу, недостоверная или порочащая честь информация должна быть удалена из интернета в течение 15 дней после заявления гражданина в прокуратуру и проверки его ведомством. Если прокуратура решит, что заявление обоснованно, а ресурс, на котором размещена порочащая информация, её не удалит, то он может быть заблокирован.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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