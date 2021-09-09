Массовая блокировка VPN в России привела к масштабным сбоям

У пользователей крупных игровых и стриминговых сервисов возникли сложности с доступом после того, как Роскомнадзор 3 сентября заблокировал шесть VPN-сервисов, пишет "Коммерсантъ". Источники издания в "большой четверке" операторов рассказали, что сложности с доступом возникли из-за оборудования, которое Роскомнадзор установил на сетях в рамках закона об изоляции рунета.

C ноября 2019 года, когда вступил в силу закон об изоляции рунета, на сетях операторов связи начали установку специальных "технических средств противодействия угрозам" (ТСПУ).

Позднее выяснилось, что под аббревиатурой ТСПУ скрывались системы Deep Packet Inspection (DPI). Это оборудование для глубокого исследования сетевых пакетов, которое, в частности, позволяет фильтровать ("отбрасывать") сетевые пакеты по определенному признаку и в итоге блокировать доступ к определенным ресурсам либо замедлять к ним доступ. Управляет всеми установленными DPI специальное подразделение Роскомнадзора.

У пользователей стримингового сервиса FlashScore не работало приложение в сетях некоторых мобильных операторов. Также возникли проблемы с доступом к сайту объявлений Avito, играм World of Tanks и World of WarShips, крупнейшему сервису для стриминга игр Twitch и торрент-клиенту BitTorrent.

Представители игры World of WarShips (проект белорусского Wargaming) заявили 6 сентября, что в ходе блокировки VPN-сервисов интернет-провайдеры использовали оборудование, необходимое для исполнения закона об изоляции рунета. "В процессе блокировок VPN-сервисов было затронуто множество UDP-портов, в том числе те, которые используются в нашей игре", — сказали в World of WarShips.

В Роскомнадзоре заявили, что проблемы с доступом к сервисам не связаны с ограничениями ведомства: "При реализации мероприятий по блокировке VPN указанные UDP-порты не блокировались".

Официально в "Вымпелкоме" заявили, что оборудование оператора работает в обычном режиме и сбоев не происходило, но "сторонние технические средства" потенциально могли "оказывать воздействие на пропуск трафика". В "МегаФоне", МТС и Tele2 отказались от комментариев.

В июне Роскомнадзор ограничил использование в России двух VPN-сервисов — Opera VPN и VyprVPN. В сентябре блокировка затронула еще шесть сервисов — NordVPN, ExpressVPN, IPVanish, Hola, VPN Unlimited и Speedify. На этом фоне в России стали дорожать услуги VPN-сервисов.

В августе Центробанк сообщил, что Роскомнадзор может заблокировать еще четыре VPN-сервиса — Psiphon, Tunnelbear, Thunder и Redshield.