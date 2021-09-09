Массовая блокировка VPN в России привела к масштабным сбоям

У пользователей крупных игровых и стриминговых сервисов возникли сложности с доступом после того, как Роскомнадзор 3 сентября заблокировал шесть VPN-сервисов, пишет "Коммерсантъ". Источники издания в "большой четверке" операторов рассказали, что сложности с доступом возникли из-за оборудования, которое Роскомнадзор установил на сетях в рамках закона об изоляции рунета.
- C ноября 2019 года, когда вступил в силу закон об изоляции рунета, на сетях операторов связи начали установку специальных "технических средств противодействия угрозам" (ТСПУ).
- Позднее выяснилось, что под аббревиатурой ТСПУ скрывались системы Deep Packet Inspection (DPI). Это оборудование для глубокого исследования сетевых пакетов, которое, в частности, позволяет фильтровать ("отбрасывать") сетевые пакеты по определенному признаку и в итоге блокировать доступ к определенным ресурсам либо замедлять к ним доступ. Управляет всеми установленными DPI специальное подразделение Роскомнадзора.
У пользователей стримингового сервиса FlashScore не работало приложение в сетях некоторых мобильных операторов. Также возникли проблемы с доступом к сайту объявлений Avito, играм World of Tanks и World of WarShips, крупнейшему сервису для стриминга игр Twitch и торрент-клиенту BitTorrent.
Представители игры World of WarShips (проект белорусского Wargaming) заявили 6 сентября, что в ходе блокировки VPN-сервисов интернет-провайдеры использовали оборудование, необходимое для исполнения закона об изоляции рунета. "В процессе блокировок VPN-сервисов было затронуто множество UDP-портов, в том числе те, которые используются в нашей игре", — сказали в World of WarShips.
В Роскомнадзоре заявили, что проблемы с доступом к сервисам не связаны с ограничениями ведомства: "При реализации мероприятий по блокировке VPN указанные UDP-порты не блокировались".
Официально в "Вымпелкоме" заявили, что оборудование оператора работает в обычном режиме и сбоев не происходило, но "сторонние технические средства" потенциально могли "оказывать воздействие на пропуск трафика". В "МегаФоне", МТС и Tele2 отказались от комментариев.
- В июне Роскомнадзор ограничил использование в России двух VPN-сервисов — Opera VPN и VyprVPN. В сентябре блокировка затронула еще шесть сервисов — NordVPN, ExpressVPN, IPVanish, Hola, VPN Unlimited и Speedify. На этом фоне в России стали дорожать услуги VPN-сервисов.
- В августе Центробанк сообщил, что Роскомнадзор может заблокировать еще четыре VPN-сервиса — Psiphon, Tunnelbear, Thunder и Redshield.
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