Роскомнадзор предупредил государственные компании о тестировании блокировки интернет-протоколов, скрывающих имя сайтов. Они используются в современных браузерах для повышения конфиденциальности пользователей. В российском ведомстве считают, что эти технологии помогают обходить заблокированные государством сайты.

Сайт заблокирован?

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В начале сентября регулятор попросил госкомпании проверить, не используют ли их сети и приложения протоколы шифрования, скрывающие имя сайта, рассказывает газета "Коммерсантъ". Речь, в частности, идёт о DNS-серверах Google, Cloudflare и сервисе DoH, который внедряют Mozilla и Google. Они созданы для защиты пользователей сети от утечек данных (как это работает можно прочитать, например, здесь).

Прямо в письме о блокировках не говорилось, но обычно такие документы госструктуры получают незадолго до них. По данным IT-эксперта команды Алексея Навального Артёма Ионова, тестирование блокировок могло уже состояться и пройти 8 сентября.

Блокировка современных протоколов приведёт к снижению безопасности в Рунете, и может затруднить работу популярных браузеров, например, Google Chrome и Firefox, которыми пользуются около 58 процентов процентов российских пользователей.