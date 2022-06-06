Глава Госдумы: Россия перестанет исполнять решения ЕСПЧ с 15 марта

Россия не будет исполнять решения Европейского суда по правам человека, вынесенные после 15 марта 2022 года. Компенсации по постановлениям, вступившим в силу до этой даты, будут выплачиваться только в рублях на счета в российских банках. Об этом сообщил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.
Володин отметил, что соответствующие предложения уже рассматриваются в Госдуме. По словам спикера, одобрить законодательство о неисполнении решений ЕСПЧ планируется на этой неделе.
"Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков. Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям", — написал Володин. Среди подобных решений Володин отметил требование ЕСПЧ признать в России однополые браки, заключённые в других странах.
Также, согласно законопроекту, решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.
- Глава международной практики правозащитной группы "Агора" Кирилл Коротеев отметил, что законопроект нарушает Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Согласно документу, Россия обязана исполнять окончательные постановления ЕСПЧ по любому делу, в котором она выступает стороной.
- Россия перестанет быть участницей Конвенции только 16 сентября 2022 года, через полгода после того, как её 16 марта исключили из Совета Европы за вторжение на территорию Украины. Россия вступила в Совет Европы в 1996 году и стала первой в истории страной, исключённой из организации. При этом Москва утверждает, что сама вышла из Совета Европы.
- Законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ был внесён в Госдуму 16 мая 2022 года. Авторами законопроекта стали член Совета Федерации Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников.
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