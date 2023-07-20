Госдума приняла законопроект о привлечении школьников к труду

Госдума 20 июля приняла сразу во втором и третьем, окончательном, чтениях законопроект об обязательном привлечении школьников к "общественно-полезному труду".

Согласно законопроекту, из законодательства уберут положение, по которому для привлечения детей к работе требуется согласие родителей. Учеников будут задействовать в труде с учётом "возрастных и психофизических особенностей", говорится в документе. Оплачиваться такая работа не будет.

Авторы изменений ранее говорят, что "общественно-полезным трудом" могут считаться, например, посадка деревьев и цветов на территории школы, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятиям.



Также депутаты разрешили переименовать дисциплину "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) в "Основы безопасности и защиты Родины". Изменения предусматривают появление в дисциплине модуля по начальной военной подготовке и основ противодействия экстремизму и терроризму. Предмет обязательный, отказаться от него будет нельзя.

На фоне войны с Украиной в России активизировалась государственная пропаганда среди детей. В школах учебная неделя начинается с исполнения гимна и поднятия флага, введены обязательные классные часы "Разговоры о важном", в рамках которых детям рассказывают о специальной военной операции – так Москва официально называет боевые действия против Украины.

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