Госдума проведёт внеочередное заседание по "неотложным вопросам"

Совет Госдумы сегодня рассмотрит вопрос о проведении внеочередного пленарного заседания нижней палаты российского парламента. Об этом сообщается в телеграм-канале Думы.
"Необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что накопились вопросы, требующие неотложного решения». В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы", — говорится в сообщении. Какие именно документы нуждаются в срочном рассмотрении, не уточняется.
По словам источника "Коммерсанта" в Госдуме, внеочередное заседание не связано с войной в Украине. Необходимо принять ранее внесенные правительственные инициативы и решить ряд кадровых вопросов, добавил он.
Для депутатов, которые согласно календарю с 11 июля работают с избирателями в регионах, возвращение в Москву на внеочередное заседание стало неожиданностью. По словам двух собеседников "Ведомостей", близких к руководству Госдумы, даже заместителей Вячеслава Володина не предупредили о предстоящем внеочередном заседании и не предоставили повестку дня. Координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев сказал изданию, что он "не блефует" и не понимает, будет она внешнеполитической или коснется внутренних вопросов. Зампредседателя фракции ЛДПР Ярослав Нилов также признался, что не знает, с чем связан созыв внеочередного заседания Госдумы.
"Думаю, накопилась какая-то критическая масса непринятых законопроектов в сфере экономики и финансов, которые к осени могут быть запоздалыми, поэтому Госдума и должна их срочно выпустить", сказал собеседник газеты в аппарате Госдумы.
На следующий день после последнего заседания весенней сессии Госдумы правительство внесло в парламент сразу 12 законопроектов, следует из базы данных парламента.
Если Совет одобрит проведение внеочередного пленарного заседания, оно состоится 15 июля.
- В течение первой сессии Госдума приняли 361 закон, из которых, по словам Вячеслава Володина, ""35,2% — социально значимые". При этом на рассмотрении Госдумы осталось 1203 законопроекта.
- Депутаты приняли и ряд репрессивных законопроектов. В частности, закон о фейках про российскую армию, за нарушение которого грозит до 15 лет лишения свободы, и новый закон об иноагентах, согласно которому "иноагентом" могут признать всех, кто находится "под иностранным влиянием".
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