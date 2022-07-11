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Госдума проведёт внеочередное заседание по "неотложным вопросам"

Пленарное заседание Госдумы РФ (архивное фото)

Совет Госдумы сегодня рассмотрит вопрос о проведении внеочередного пленарного заседания нижней палаты российского парламента. Об этом сообщается в телеграм-канале Думы.

"Необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что накопились вопросы, требующие неотложного решения». В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы", — говорится в сообщении. Какие именно документы нуждаются в срочном рассмотрении, не уточняется.

По словам источника "Коммерсанта" в Госдуме, внеочередное заседание не связано с войной в Украине. Необходимо принять ранее внесенные правительственные инициативы и решить ряд кадровых вопросов, добавил он.

Для депутатов, которые согласно календарю с 11 июля работают с избирателями в регионах, возвращение в Москву на внеочередное заседание стало неожиданностью. По словам двух собеседников "Ведомостей", близких к руководству Госдумы, даже заместителей Вячеслава Володина не предупредили о предстоящем внеочередном заседании и не предоставили повестку дня. Координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев сказал изданию, что он "не блефует" и не понимает, будет она внешнеполитической или коснется внутренних вопросов. Зампредседателя фракции ЛДПР Ярослав Нилов также признался, что не знает, с чем связан созыв внеочередного заседания Госдумы.

"Думаю, накопилась какая-то критическая масса непринятых законопроектов в сфере экономики и финансов, которые к осени могут быть запоздалыми, поэтому Госдума и должна их срочно выпустить", сказал собеседник газеты в аппарате Госдумы.

На следующий день после последнего заседания весенней сессии Госдумы правительство внесло в парламент сразу 12 законопроектов, следует из базы данных парламента.

Если Совет одобрит проведение внеочередного пленарного заседания, оно состоится 15 июля.

  • В течение первой сессии Госдума приняли 361 закон, из которых, по словам Вячеслава Володина, ""35,2% — социально значимые". При этом на рассмотрении Госдумы осталось 1203 законопроекта.
  • Депутаты приняли и ряд репрессивных законопроектов. В частности, закон о фейках про российскую армию, за нарушение которого грозит до 15 лет лишения свободы, и новый закон об иноагентах, согласно которому "иноагентом" могут признать всех, кто находится "под иностранным влиянием".

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