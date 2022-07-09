Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

69% принятых в этом году законов написало правительство России

Большинство законопроектов, внесённых в Госдуму в 2022 году и уже подписанных президентом России, предложило российское правительство. Это следует из данных, собранных изданием Sota.

За первую сессию Госдума приняла 90 законопроектов, внесённых в 2022 году: 69% из них написало правительство России, почти 17% – фракция "Единая Россия", 9% – президент РФ. На долю всех остальных фракций – КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Новые люди" – приходится лишь 1% новых законов.

При этом чаще остальных принимались законопроекты за авторством президента: восемь из восьми – 100% – из них стали законами. Из законопроектов, предложенных правительством, уже одобрены чуть более 30%, остальные находятся на рассмотрении Госдумы, не отклонён ни один. Из тех, что внесла фракция "Единая Россия" (без учёта соавторства), законами стали около 14%. Из законопроектов от остальных фракций, принят и подписан только один, от "Справедливой России", – это 0,7% от общего числа их предложений.

  • В течение первой сессии Госдума одобрила ряд репрессивных законопроектов. В частности, принят закон о фейках про российскую армию, за нарушение которого грозит до 15 лет лишения свободы, и новый закон об иноагентах, согласно которому "иноагентом" могут признать всех, кто находится "под иностранным влиянием".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG