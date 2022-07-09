69% принятых в этом году законов написало правительство России

Большинство законопроектов, внесённых в Госдуму в 2022 году и уже подписанных президентом России, предложило российское правительство. Это следует из данных, собранных изданием Sota.

За первую сессию Госдума приняла 90 законопроектов, внесённых в 2022 году: 69% из них написало правительство России, почти 17% – фракция "Единая Россия", 9% – президент РФ. На долю всех остальных фракций – КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Новые люди" – приходится лишь 1% новых законов.

При этом чаще остальных принимались законопроекты за авторством президента: восемь из восьми – 100% – из них стали законами. Из законопроектов, предложенных правительством, уже одобрены чуть более 30%, остальные находятся на рассмотрении Госдумы, не отклонён ни один. Из тех, что внесла фракция "Единая Россия" (без учёта соавторства), законами стали около 14%. Из законопроектов от остальных фракций, принят и подписан только один, от "Справедливой России", – это 0,7% от общего числа их предложений.